Mulosaurus, une bande dessinée La joie de lire

Mulosaurus est une bande dessinée d’Øyvind Torseter, dans laquelle on retrouve Tête de mule, pour un nouveau job. Un ouvrage paru aux éditions La joie de lire, en octobre 2021, plein d’aventures, où le héros part à la recherche du dernier dinosaure vivant !

Tête de mule est chez lui, dans sa salle de bain, en train de se raser. Il s’est trouvé un boulot d’expert en dinosaures, au musée d’histoire naturelle. Mais ces derniers temps, c’était bien calme au musée. Il n’y avait pas un chat, ou presque. Tête de mule se demandait si c’était à cause de lui qu’il y avait si peu de visiteurs. Dans les bureaux, d’autres s’interrogeaient… Son prédécesseur avait fait une acquisition qui avait entraîné une fréquentation record. Alors, il fallait, à Tête de mule, dénicher une attraction, lui aussi. Il se mit à faire des recherches sur Internet, pour trouver une découverte paléontologie inconnue, mais il n’y avait rien. Désespéré, Tête de mule pensait qu’il allait encore perdre son boulot ! Il avait prévu de vider la réserve et de détruire tous les objets non utilisés. C’est un ouvrant un carton qu’il a eu l’idée de fabriquer la nouvelle attraction du musée…

Nouveau travail et nouvelle aventure pour Tête de mule, qui ne veut pas perdre son boulot. Aussi, le héros va partir en expédition, avec le président, pour trouver le dernier dinosaure vivant ! Une aventure improbable et périlleuse, pour les deux personnages, qui ne sont pas toujours d’accord. En effet, le président est prêt à tout pour trouver le dernier dinosaure vivant et enterrer sa dépouille pour faire du pétrole, alors que Tête de mule prend conscience de cette erreur, petit à petit. La bande dessinée est plaisante à découvrir, pour les jeunes lecteurs curieux, également, de découvrir ce dernier dinosaure ! La lecture est posée, simple et adaptée, entraînante, avec la narration du héros. L’aventure est pleine de rebondissements, avec l’envie d’une attraction pour le musée, la proposition d’expédition, le départ, les rencontres, les dangers, et la prise de conscience. Le trait est fin, plutôt rond, fluide et agréable, avec une mise en couleur choisie, offrant une atmosphère particulière et plaisante.

Mulosaurus est un nouvel album des éditions La joie de lire, qui présente une nouvelle aventure pour Tête de mule, qui va suivre le président, dans une expédition improbable, prêts à braver les dangers pour retrouver le dernier dinosaure !