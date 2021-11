Le sapin de Monsieur Jacobi – Éditions Gallimard Jeunesse

“L’heure des histoires” agrandit sa collection de petits livres à dévorer partout et tout le temps avec “Le sapin de Monsieur Jacobi” de Robert Barry. Disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse, il permet aux tout-petits d’avoir un aperçu de la magie de Noël au travers d’une histoire adorable.

Un sapin de Noël pour Monsieur Jacobi

Monsieur Jacobi vit dans une grande maison absolument magnifique. Alors que Noël approche, il est heureux de recevoir ce sapin qu’il attendait depuis si longtemps. Il décide de le mettre dans le salon, face aux fenêtres, quand il s’aperçoit qu’il touche le plafond. Il se voit donc obligé de couper la tige. Son majordome décide d’offrir ce plumet à Mademoiselle Adèle qui habite aussi avec eux. Elle installe son sapin dans sa chambre de bonne. Voyant qu’il est trop grand, elle coupe et jette la tige à la poubelle. Et c’est l’ours Barnabé qui la trouve et l’emporte pour l’installer dans sa tanière. Puis s’ensuit Maître Renard, Benjamin Lapin et Guy Souris qui en profitent également.

L’univers de Robert Barri

Désormais en format poche, “Le sapin de Monsieur Jacobi” trouvera très vite sa place dans la bibliothèque des bambins, notamment durant la période de Noël. Robert Barri nous offre une narration délicieuse, rythmée par des rimes, drôles également. Quant aux illustrations, elles sont magnifiques. Son style intemporel donne l’impression d’être au cœur d’un conte qui débute au cœur d’une grande maison. Puis, nous faisons la connaissance de divers animaux, jusqu’à cette fin heureuse qui donne le sourire. Chaque page fourmille de détails que le lecteur sera ravi de découvrir.

“Le sapin de Monsieur Jacobi” est une histoire adorable qui met en scène des animaux plus adorables les uns que les autres. La narration aborde plusieurs sujets, notamment celui du partage. Grâce à Monsieur Jacobi, plusieurs animaux pourront profiter de la magie de Noël, puisqu’ils auront un beau sapin décoré chez eux. De quoi mettre du baume au cœur à toute la famille et notamment aux tout-petits.

“Le sapin de Monsieur Jacobi” est une histoire pétillante qui aborde Noël de façon originale. Les enfants vont l’adorer, cela ne fait aucun doute !