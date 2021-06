Le carnaval des dragons est un album jeunesse, des éditions Sarbacane, paru en mai 2021. Un livre de Max Ducos qui présente une histoire pleine de surprise, d’une classe qui s’affaire pour construire un joli dragon, qui deviendra l’emblème de la ville, mais le concours est réservé aux adultes…

A Draguignan, cette année, le dragon est à l’honneur. La maîtresse de l’école montre à ses élèves une affiche qui annonce un grand concours. En effet, le maire propose de réaliser des œuvres extraordinaires, pour inventer un dragon. Les créatures fantastiques défileront sur la rue principale jusqu’à la tribune du maire, qui choisira le plus beau. Le dragon gagnant aura l’honneur d’être exposé au musée municipal et de devenir l’emblème de la ville. La maîtresse explique bien que les enfants ne peuvent pas participer, mais leur propose, malgré tout, de construire, pour l’occasion, un beau et grand dragon dans la cour de récréation.

L’histoire est dense, plutôt agréable et douce, détaillant ainsi tout, pour immerger plus facilement les jeunes lecteurs. Le récit est curieux, bien présenté, narré par un élève de la classe. L’album est plaisant à découvrir, entre l’imagination débordante des élèves, la douceur de la maîtresse, l’ambition de chacun et plein de surprises drôles et amusantes. La fabrication de l’animal fantastique est captivante, tout comme le défilé de ces créatures extraordinaires, que les élèves suivent avec attention. Le texte est dense, mais néanmoins plaisant et agréable à suivre, entre la narration d’un élève et quelques dialogues, qui apportent une certaine dynamique à la lecture. Un dessin moderne, qui se veut plutôt réaliste et expressif, est agréable et coloré, offrant un univers graphique attrayant.

Le carnaval des dragons est un album jeunesse, des éditions Sarbacane, qui présente une histoire amusante et pleine de surprise, entre la construction d’une créature extraordinaire par des élèves, et le défilé de chacune de ces créatures fabriquées par différentes personnes.