60ème édition du Festival de Télevision de Monte-Carlo du 18 au 22 juin

En 2020, on se rappelle que le Festival de Télévision de Monte-Carlo avait dû être annulé, en raison de la crise sanitaire. Cette année, le rendez-vous incontournable pour les amateurs de séries et de télévision aura lieu du 18 au 22 juin. Il fêtera son soixantième anniversaire. Cette édition, tant attendue, sera marquée par la venue de nombreux talents du monde de la télévision et par quelques nouveautés.

De très nombreux invités et des rencontres avec le public

Cette année, compte tenu de la situation sanitaire dans le monde, les invités seront essentiellement européens, voire français. Et il y aura du beau monde…

Le public pourra rencontrer de nombreux acteurs de leurs séries préférées : Engrenages (Audrey Fleurot, Thierry Godard, Caroline Proust), Demain nous appartient (Alexandre Brasseur, Ingrid Chauvin, Hector Langevin…), Ici tout commence (Catherine Marchal, Aurélie Pons, Clément Rémiens), Plus belle la vie.

Le festival a également prévu des séances de dédicaces avec des comédiens et comédiennes dont les rôles ont marqué la télévision ces dernières années : Gwendoline Hamon, David Brécourt, Fabienne Carat, Laurent Olmedo, Franck Sémonin…

Des projections au Grimaldi Forum

Pour cette édition anniversaire, le public aura la possibilité d’assister à de nombreuses projections, en avant-première.

Le Festival débutera avec le premier épisode de la série sud-africaine, Reyka, présenté lors de la cérémonie d’ouverture. Puis, jusqu’à lundi, pour la première fois cette année, les programmes nommés, seront proposés au public : Piece of my heart, It’s a sin, Uncle Frank, Made for Love, The Unbereable lightness of the revolution, Line in the Sand, Roald and Beatrix, the tail of the curious mouse, Ana. All In, The defender.

Le public pourra également assister à la projection de Meurtres sur les îles du Frioul, en présence de Francis Huster et Jérémy Banster ainsi qu’à la présentation en avant-première du documentaire Lions, Bones and bullets qui évoque le trafic international d’animaux sauvages.

Mardi 22, lors de la cérémonie des Nymphes d’Or, seront décernées plusieurs récompenses dans la catégorie fiction et dans la catégorie actualités. Le documentaire traitant le mieux des thématiques environnementales se verra décerner le Prix Spécial du Prince Rainier III.

Enfin, l’acteur Tcheky Karyo recevra la prestigieuse Nymphe de Cristal, pour honorer l’ensemble de sa carrière télévisuelle.

Un jury prestigieux

Un jury prestigieux sera chargé de décerner les nymphes d’Or dans la catégorie fiction. Pour cette édition anniversaire, il sera présidé par le scénariste, réalisateur et producteur suédois Mans Marlind. Il sera accompagné des acteurs français Arnaud Ducret et Joey Starr, de la scénariste, réalisatrice et actrice anglaise Kay Mellor, du producteur allemand Moritz Polter et du producteur norvégien, Anders Tangen.

Cette année, il faudra impérativement réserver sa place pour les projections et tous les événements (behind the scenes, séances de dédicaces) mais également pour accéder à la fan zone, devant le Grimaldi Forum.

Pour plus de renseignements et pour réserver : www.tvfestival.com