Le compagnon de route – Editions Sarbacane

Le compagnon de route est une bande dessinée de Lucie Quéméner et Tristan Fillaire, parue aux éditions Sarbacane, en octobre 2021. Un road trip original, captivant et bien mené, dans lequel deux personnages meurtris tentent de vivre leur rêve.

Sur un tapis de course, un homme court. Il est branché, porte un masque, pour noter tout ce qu’il faut afin de connaître son rythme cardiaque, son oxygénation… Mais l’homme finit pratique essouffler, il vomit dans son masque et s’effondre. Ailleurs, une femme prend un ticket, elle a le numéro 36. Elle est dans une salle d’attente et fait une prière. Elle demande de l’aide auprès de Marie Madeleine, tandis qu’elle façonne son ticket pour en faire un oiseau d’origami. Devant elle, le panneau d’affichage annonce le numéro 35. En attendant, elle fume une cigarette. Peu de temps après, c’est son numéro qui s’affiche. Elle se retrouve devant un agent de police, pour déposer une plainte pour viol. L’agent demande alors ses nom, prénom, âge et situation professionnelle. La femme répond qu’elle s’appelle Va Ahn, qu’el a 32 ans et qu’elle est travailleuse du sexe.

Le récit est découpé en plusieurs chapitres, présentant dans un premier temps les différents protagonistes. Il y a Ahn, Olga et Nils dont les chemins vont se croiser, et plus ou moins s’entrechoquer. Nils est un cosmonaute, qui ne va pas pouvoir partir dans l’espace, à bord de la prochaine fusée à cause de problèmes cardiaques. Olga est une vieille femme illuminée, sans-abri, qui est persuadée qu’elle viendra en aide à Youri Gagarine, afin qu’il puisse conquérir l’espace. A travers ces chapitres, la bande dessinée présente des destins fragiles, meurtris, et une histoire qui prend de plus en plus de sens, dévoilant l’histoire de chacun et surtout celle de Nils, déchu. Pour arriver à temps au cosmodrome, l’homme semble prêt à tout, même à tuer… L’histoire est originale, curieuse et captivante, très bien menée et dévoilée, petit à petit. Le dessin est quelque peu maladroit, un peu à l’image de ces personnages, avec un trait pourtant fin et un découpage énergique.

Le compagnon de route est un récit complet, des éditions Sarbacane, une histoire originale et surprenante, qui présente les destins croisés de trois personnages meurtris, dont deux sont bien décidés à arriver à leurs fins, pour voir leur rêve s’envoler…