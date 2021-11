L’emploi du futur”, la première édition de la bourse Cvapp.fr est arrivée 

Un nouveau monde du travail : dans le but de soutenir une vision moderne, flexible et numérique des processus de travail, la première édition française de “L’emploi du futur” a été lancée par CVapp.fr, une plateforme web qui permet de créer des CV et des lettres de présentation professionnels.

L’initiative s’adresse à tous les étudiant(e)s qui souhaitent démontrer leur intérêt pour le monde du travail du futur et les innovations numériques qui y sont liées. Une bourse d’une valeur de 2 000 euros est à gagner.

Les restrictions engendrées par la pandémie ont contribué à forger de nouvelles formes d’organisation, à repenser les espaces et les flux de travail. L’évolution numérique va de pair avec une vision plus flexible et innovante du travail de demain. Les jeunes étudiant(e)s peuvent proposer un nouveau point de vue, axé sur une vision renouvelée du monde du travail, quel que soit le domaine d’étude ou le cursus.

La participation à la bourse “L’emploi du futur”, est entièrement gratuite et ouverte à tous les étudiant(e)s inscrits dans n’importe quel établissement supérieur basé en France.

Pour participer, il suffit d’envoyer avant le 30/11/2021 à 23h59, une lettre de présentation rédigée par un professeur ou un tuteur de l’université et une lettre de motivation dans laquelle l’étudiant(e) explique comment il/elle imagine l’emploi du futur dans son domaine et comment il/elle s’efforce de l’atteindre par le biais d’analyses et d’études. Le règlement complet de l’initiative est disponible sur cette page.

Un comité spécial évaluera les profils des candidat(e)s et sur la base du mérite, de la motivation et de la vision qui ressortent des documents, le/la gagnant(e) sera choisi(e). Le résultat sera annoncé au plus tard le 15/12/2021.