Pas si bêtes ! Découvre les super-pouvoirs des animaux

Pas si bêtes ! est un petit et bel album des éditions Delachaux et Niestlé, paru en octobre 2021, qui invite les jeunes lecteurs à découvrir quelques animaux incroyables et leur super-pouvoir. Un documentaire interactif, basé sur des devinettes pour découvrir les capacités de certains animaux.

C’est par un sommaire que débute le petit documentaire coloré, présentant ainsi rapidement des animaux outillés, des architectes habiles, des rois de la communication, des chasseurs rusés, des champions du camouflage, des animaux unis et d’autres qui ont le sens de l’orientation ! C’est par des animaux bien outillés que commence la découverte, car l’homme n’est pas le seul à savoir se servir d’outils. Certains animaux sont aussi des véritables bricoleurs, utilisant des objets trouvés dans la nature, pour les transformer et les utiliser avec habileté, afin de se nourrir ou de se protéger. Des indices invitent les enfants à deviner qui peut bien avoir des points communs avec l’homme, manger des fruits et des insectes…

Le documentaire, adapté aux jeunes lecteurs à partir de 6 ans, est interactif, avec des devinettes, pour intéresser et captiver. Le livre permet de découvrir les incroyables capacités de vingt-cinq animaux. Mammifères, oiseaux, poissons, insectes et autres bêtes, ont développé des stratégies pour s’adapter se nourrir, chasser, se protéger, se comprendre et s’orienter. L’ouvrage est bien construit, avec des devinettes au début de chaque partie, puis des réponses et des informations, accompagnées de photographies. Des petits encadrés, avec des infos insolites et en plus, viennent compléter agréablement le documentaire. Les textes sont adaptés, donnant des informations précisent sur chacun de ces animaux présentés, tout en livrant des anecdotes amusantes. Un petit test, à la fin de l’ouvrage, vient vérifier les connaissances et acquis des enfants.

Pas si bêtes ! est un documentaire, des éditions Delachaux et Niestlé, qui propose aux enfants de découvrir les super-pouvoirs des animaux, en l’occurrence de 25 mammifères, insectes, oiseaux, ou encore poisson, aux capacités extraordinaires pour se nourrir, se protéger, communiquer…