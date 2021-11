Umran Fixhair Clinic : destination par excellence pour la greffe de cheveux en Turquie

Les greffes de cheveux sont recherchées par des milliers de personnes. Utilisée pour traiter la calvitie, la greffe de cheveux consiste à implanter de nouveaux follicules pileux dans les zones touchées par la calvitie. Les follicules sont prélevés dans la zone donneuse (à l’arrière de la tête) et implantés là où il n’y a plus de cheveux. Il s’agit d’une opération non invasive réalisée sous anesthésie locale. La période de récupération n’est que de 1 à 3 jours.

Pourquoi une greffe de cheveux en Turquie ?

Pourquoi la Turquie ? Car dans ce pays s’est développée une classe médicale de chirurgiens esthétiques hautement qualifiés, spécialisés dans la technique FUE et DHI et offrant un service de haute qualité à des prix compétitifs par rapport au marché français. En France, malheureusement, les centres de restauration capillaire pratiquent des prix quasi impossibles à atteindre pour les personnes ne disposant pas d’un budget important, de sorte que seules les personnes disposant d’un revenu enviable peuvent se permettre de lutter contre la perte de cheveux. C’est un désavantage pour la classe moyenne, c’est-à-dire la majorité de la population, qui n’a d’autre choix que d’accepter la perte de cheveux. Grâce à la Turquie, votre rêve d’avoir des cheveux peut devenir une réalité.

Le coût d’une greffe de cheveux est jusqu’à 80 % moins cher en Turquie

Le coût d’une greffe de cheveux Turquie est beaucoup plus raisonnable, ce qui permet à une partie croissante du public de se débarrasser de sa calvitie et d’obtenir un résultat étonnant. Les critiques, vidéos et commentaires en ligne sont pleins de promesses en Turquie. Tout le monde reconnaît la grande qualité du service en Turquie, de l’assistance à la clientèle aux excellents hôtels sélectionnés pour l’hébergement, ainsi que l’excellent succès de la procédure.

On se demande pourquoi les greffes sont si bon marché. Lorsqu’il s’agit d’opérations de luxe en France. Il y a toujours la crainte de se retrouver dans des établissements aux normes de qualité médiocres, où la santé est mise en danger. Ce n’est pas le cas dans les centres spécialisés de Turquie, où des médecins expérimentés pratiquent des greffes de cheveux dans un environnement sûr, garantissant la sécurité des patients et des normes de qualité élevées. Les greffes de cheveux sont particulièrement avantageuses en raison du faible coût de la vie (par rapport à la France) et des subventions gouvernementales accordées aux cliniques.

Lorsqu’elles sont effectuées correctement, les greffes de cheveux ont un taux de réussite élevé. Comme il s’agit d’une forme de transfert de follicules d’une zone à une autre, il n’y a pas de risque de rejet, et les cheveux transplantés ne tombent pas car ils sont prélevés à l’arrière de la tête, qui est immunisée contre l’alopécie androgénétique.

Quelle clinique choisir pour une greffe de cheveux en Turquie ?

Le succès de la procédure dépend également de la compétence de la clinique. Il est toujours conseillé de s’en remettre à des professionnels spécialisés, comme la clinique Umran Fixhair, qui pratique différentes techniques de greffe de cheveux en fonction du cas du patient. En plus de 15 ans d’expérience, cette clinique renommée en Turquie a aidé des milliers de patients du monde entier.

Pourquoi ne pas décider par vous-même et demander un devis ? Si la greffe capillaire vous intéresse mais que vous avez encore des doutes ou des questions, vous pouvez demander conseil à ses spécialistes en ligne.