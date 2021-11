Nouvelle édition de la Divine Comédie aux Editions Desclée de Brouwer

La Divine Comédie de Dante Alighieri fait l’objet d’une nouvelle parution aux éditions Desclée de Brouwer, depuis août, dans un coffret de 3 volumes en format poche. Vous pourrez alors découvrir une traduction littérale avec notes de Joachim-Joseph Berthier, o.p. Sous la direction de Ruedi Imbach.

Poète, écrivain, penseur et homme politique florentin, Dante Alighieri (1265-1321) a imposé, avec Pétrarque et Boccace, l’italien comme langue littéraire. Sa Divine Comédie est l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature mondiale.

Parmi les très nombreuses traductions françaises de La Divine Comédie de Dante, celle de Joachim-Joseph Berthier occupe incontestablement une place à part. Ce dominicain qui a été recteur de l’université de Fribourg, entend proposer une traduction littérale qui permet, en respectant les conseils de traduction de Chateaubriand, de « suivre le texte, ligne à ligne, mot à mot », calquant ainsi le poème avec une exacte transparence. Cette littéralité n’est pas la seule spécificité de cette traduction publiée en 1924. Convaincu que Dante ne fut pas un simple poète mais aussi un docteur, à savoir un philosophe et un théologien, Berthier considère que le « poème sacré » transmet un enseignement qui doit servir « pour le bien du monde qui vit mal », conformément à l’intention de Dante lui-même (Purgatoire XXXII, 103). L’étonnante beauté du poème est donc entièrement au service de la vérité et saura faire preuve de modernité. Une édition dont les notes constituent un véritable guide de lecture.

Ce joli coffret pourra faire l’objet d’un très beau cadeau de Noël pour les amateurs de littérature.