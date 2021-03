Vos petits plaisirs coupables qui sont en réalité bons pour la santé  

Voilà un article qui fait du bien : alors qu’on entend partout que certains produits sont à bannir de notre alimentation ou de notre régime alimentaire, ils peuvent en réalité présenter des bienfaits uniques pour le corps et pour l’esprit. Explications dans cet article !

Le vin rouge, pour la santé cardiaque

Si les anciennes générations ont été habituées à consommer du vin rouge dit « de table », c’est-à-dire à chaque repas, le vin rouge se consomme aujourd’hui dans des contextes de fêtes, ou bien le dimanche. De même, certains scientifiques ont mis en doute les bienfaits du vin, qui peuvent provoquer des nausées ou des maux de ventre en cas de surconsommation.

Pourtant, il a été démontré que du vin rouge de qualité, et consommé avec modération, pouvait jouer un rôle dans la santé cardiaque. Grâce à ses apports en vitamines E, il permettrait de renforcer les tissus sanguins, pour un meilleur acheminement du sang dans l’organisme. C’est aussi un antioxydant naturel (grâce au raisin dont il est fait), qui est anti-inflammatoire.

Le café, pour l’énergie en continu

Bien connu pour ses apports en caféine, le café est un excellent stimulateur du cerveau et des performances cognitives, ainsi que de la mémoire. D’ailleurs, une étude américaine de 2011 a permis de démontrer que le café pouvait avoir un rôle à jouer sur les récepteurs A2A, dont le blocage serait à l’origine des lésions de la maladie d’Alzheimer. En d’autres termes, le café est bon pour la santé mentale, mais aussi pour l’énergie.

Le café noir en dosette Senseo est parfait pour accompagner vos matinées chargées, qui nécessitent un boost d’énergie de votre organisme. Il est en revanche déconseillé d’en consommer après 17h, pour éviter les problèmes d’endormissement, et de limiter sa consommation quotidienne à 5 cafés maximum.

Les produits laitiers, pour des os forts

C’est un bienfait qui a souvent été contesté, mais les produits laitiers jouent un rôle important dans la consolidation des os au moment de la croissance, mais aussi à un âge avancé, pour lutter contre le vieillissement rapide de l’organisme. Entre autres, ce sont des produits, qu’ils soient sous forme de fromage, de yaourt ou de lait, qui permettent d’apporter le calcium et la vitamine B visant à solidifier les os, les rendant moins fragiles avec l’âge.

Bien entendu, une consommation excessive de produits laitiers pourrait entraîner un surplus de lactose, qui est le sucre naturel contenu dans le lait, d’où l’intérêt de limiter sa consommation à un ou deux produits laitiers par jour.

Le chocolat, pour l’hormone du bonheur

Si on l’image d’abord sous une forme de tablette, ce n’est pas vraiment le chocolat en lui-même, mais plutôt son ingrédient principal, le cacao, qui contribue à notre bonheur. En effet, le cacao contient d’importantes doses de magnésium, parfaites pour l’équilibre du système nerveux, mais aussi de nombreux apports en zinc, cuivre, vitamines C et E, qui ont des pouvoirs antioxydants. D’ailleurs, le cacao aurait même un rôle contre les troubles cardiovasculaires, le cholestérol et les problèmes de pression artérielle, grâce à sa capacité à fluidifier le sang et dilater les veines. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle « la nourriture des Dieux » et qu’il s’agit d’un produit très populaire !

Bien sûr, même avec de grands bienfaits, tout se consomme avec modération… Vous êtes prévenus !