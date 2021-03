Max et l’ours des cavernes est un nouveau roman jeunesse des éditions Gulf Stream, paru ce mois de mars 2021. Il vient compléter la collection Premiers romans, pour les jeunes lecteurs dès 8 ans, avec un récit captivant, de Dany Jeury et Pauline Berdal, en collaboration avec la grotte de Chauvet 2.

Des grottes, Max en a déjà visité plusieurs avec ses parents. Il y fait froid, c’est humide et parfois, il faut porter un casque. Ce qu’il y a de beaux ce sont les stalactites et les stalagmites sculptées par l’eau. La maîtresse explique à ses élèves que la grotte de Chauvet a quelque chose en plus. Ils vont bientôt la visiter, mais malheureusement, les peintures étant fragiles, la lumière et les respirations pouvant les abîmer, ils vont devoir visiter la reproduction de la grotte Chauvet. La grotte Chauvet 2 est une réplique où presque tout ce qui a été découvert a été refait à l’identique. Léo couine, l’air déçu, en constatant qu’ils allaient visiter une fausse grotte…

Le récit est bien découpé en plusieurs chapitres courts, permettant aux jeunes lecteurs une lecture plus fluide et structurée. L’histoire est plaisante, présentant Max, un élève dont la classe se prépare à visiter la grotte de Chauvet 2. Une visite surprenante pour le jeune héros qui va se retrouver, avec l’aide de la magie, dans la peau d’un ours des cavernes, pendant la préhistoire. Un voyage dans le temps surprenant et captivant, présentant une véritable aventure incroyable, belle et captivante, qui permet aussi aux enfants d’en apprendre plus sur l’origine de l’art pariétal. Le jeune garçon, qui adore les ours, va pouvoir aussi en apprendre plus sur les ours des cavernes, disparus depuis bien longtemps. Pour accompagner le récit quelques illustrations viennent apporter une belle dynamique à la lecture. De plus, un memento et une petite présentation de la grotte Chauvet 2, en Ardèche, complètent également l’ouvrage.

Max et l’ours des cavernes est un roman jeunesse, des éditions Gulf Stream, qui présente un récit empreint de magie, de voyage, d’aventure et de courage, pour un jeune garçon qui est projeté à l’ère de la préhistoire, dans la peau d’un ours des cavernes…