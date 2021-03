Éléments à prendre en compte lors de la conception d’un site Web

De la fonctionnalité et l’apparence à la navigation et à l’intégrité du codage, la création d’un site Web accrocheur et convivial est très importante. Cela ne s’arrête pas là non plus. Les développeurs internet et les concepteurs doivent travailler ensemble pour produire des sites Web qui seront localisés par les moteurs de recherche, engagent les clients et stimulent les conversions. Ouf! C’est beaucoup de pression. Heureusement, les 24 conseils suivants vous guideront tout au long du processus de création d’une expérience utilisateur unique qui incite les téléspectateurs à devenir de fidèles défenseurs de la marque.

Choix d’un domaine et d’un hôte

Les grands noms de domaine (jetez un œil à Google et Yahoo, pour deux) en disent long tout en disant si peu. En plus d’être mémorable, un nom de domaine doit refléter fidèlement la voix de votre marque et être presque impossible à mal orthographier. Trouver le bon nom pour votre marque est crucial, car incorporer une combinaison de référencement, d’orthographe simple et d’identité de marque dans le nom de domaine augmente les chances d’être localisé dans les résultats des moteurs de recherche.

Lorsque vous comparez les forfaits d’hébergement, il est essentiel de tenir compte de la nature de votre site Web et de votre entreprise. Le site Web sera-t-il riche en médias, avec de nombreuses photos, vidéos et présentations? Avez-vous un support technique en interne ou avez-vous besoin d’un support fiable et réactif de la part de votre hébergeur? Pensez également à la quantité de trafic que recevra votre site Web. L’hébergeur propose-t-il des solutions évolutives? Quelles fonctionnalités de sauvegarde, de sécurité et supplémentaires sont proposées? N’oubliez pas de rechercher des critiques sur les performances de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les sites Web tiers avant de prendre une décision finale.

Services de backend (CMS “Content Management System” / Software)

Il est impossible de créer un site internet sans un programme fonctionnel prenant en charge le backend. Si vous considérez votre site Web comme une voiture, vous pouvez comprendre pourquoi. Lorsque des amis voient votre nouvelle voiture de sport brillante, ils regardent la peinture élégante, les pneus scintillants et les sièges en cuir luxueux. Dans le monde des sites Web, cela équivaut à la partie de votre site qu’un utilisateur expérimente directement. Tout comme le puissant moteur de votre voiture de sport, le backend de votre site Web est l’endroit où la magie opère vraiment. Sans services backend performants, votre site Web ne pourra pas «épater» vos invités. De même, une voiture de sport sans moteur est rendue inutile.

Conception épurée

L’une des choses les plus importantes à retenir pendant le processus de développement d’un site Web est de créer un design propre et attrayant. Un design de qualité est attrayant et facile à lire avec une navigation intuitive. Plus important encore, un design épuré aide les téléspectateurs à se concentrer sur la valeur de votre marque et de votre contenu au lieu de graphiques distrayants et de grandes quantités de texte. Souvent, les clients associent la conception de sites Web à la qualité d’une entreprise ou d’un produit particulier. Par conséquent, une conception propre est essentielle pour offrir une expérience utilisateur positive qui encourage les clients à revenir.

Schéma de couleurs efficace

Les schémas de couleurs sont plus importants que ne le pensent les clients. Différentes couleurs ont la capacité d’évoquer des réponses émotionnelles, telles que le calme, le bonheur ou la frustration. Lorsqu’il s’agit d’utiliser des couleurs dans la conception de votre site Web, il est essentiel de prendre en compte le créneau de votre entreprise, le public cible, la stratégie de marque et les éléments de la théorie des couleurs. À quelles couleurs votre public cible répondra-t-il? Si votre palette de couleurs est similaire à votre logo et à votre image de marque, est-elle accablante ou agréable à regarder? Essayez-vous de transmettre la voix de votre marque avec un orange vif et courageux ou un bleu professionnel et apaisant? Quel que soit votre choix, passer le temps à rechercher les meilleures options de couleur donnera à vos visiteurs une bonne impression.

Image de marque

La marque est importante pour toutes les entreprises, grandes et petites. La conception et le placement du logo de votre marque contribuent à l’opinion globale du spectateur. Les logos conçus par des professionnels attirent avec succès l’attention du client et fournissent une image claire de la voix unique de la marque. Choisissez un emplacement sur votre site qui est facilement visible pour les visiteurs, comme le coin supérieur gauche, car c’est là que l’œil commence naturellement à scanner un site Web. Pour solidifier davantage l’identité de votre marque, envisagez d’utiliser le même logo sur les emballages, la publicité imprimée et les vêtements de marque. Lorsqu’une entreprise est cohérente avec l’image de marque, elle offre aux clients une expérience de marque intégrée et mémorable.

Fonctionnalité

Lors de la réflexion sur la fonctionnalité, il y a quelques points à considérer. À savoir, le site Web est-il fonctionnel au sens littéral du terme? Y a-t-il des problèmes de chargement ou des liens rompus? Les fonctionnalités de sécurité du site sont-elles adaptées aux besoins de votre entreprise? En plus de ces problèmes opérationnels, il est crucial de voir les fonctionnalités de votre site Web du point de vue de l’utilisateur. Les formulaires de contact, les sondages et les sections de commentaires des clients de votre site fonctionnent-ils correctement? Un ou tous ces problèmes fonctionnels peuvent inciter un client à quitter votre site.

Navigation

Si un site Web est déroutant et difficile à naviguer, vos clients peuvent partir et ne jamais revenir. Pour augmenter l’efficacité et l’attrait de la navigation de votre site, effectuez un examen approfondi du site comme si vous étiez un nouveau visiteur. Notez les flux de navigation qui ont du sens et ceux qui ne le sont pas. Une façon d’améliorer la capacité d’un visiteur à naviguer facilement sur votre site (et d’aider les moteurs de recherche à explorer votre site) consiste à ajouter un plan de site. De plus, rationaliser la navigation en éliminant les pages inutiles ou sous-performantes peut réduire le temps de chargement tout en améliorant la qualité de la présence en ligne de votre marque.

Convivialité

Les sites Web faciles à utiliser sont plus susceptibles de susciter l’intérêt des clients et d’encourager les affaires. La convivialité peut être augmentée en affichant les informations sur les produits et les services de manière claire et concise. Assurez-vous que votre site Web possède toutes les fonctionnalités dont un client aurait besoin pour que le site soit facilement accessible. Si un spectateur lit votre blog et souhaite s’abonner à une newsletter par e-mail, doit-il chercher le formulaire d’inscription? Vos coordonnées sont-elles clairement affichées? La mise en page de votre site Web encourage-t-elle le partage social et une interaction plus poussée avec votre marque? Ces éléments clés sont essentiels à revoir lors de l’optimisation de la convivialité de votre site.