Tâvutatèt, le premier tome, Poursuivie !

Poursuivie ! est le premier tome premier tome de la nouvelle série Tâvutatèt, une nouvelle héroïne moderne tout droit sortie de l’Egypte ancienne. Une bande dessinée de Carole Trébor et Grabiele Bagnoli, paru aux éditions Vents d’ouest, en février 2021.

La nuit où tout a changé, depuis longtemps plus personne ne visitait le musée. Le jour, elle n’avait plus personne à observer, plus d’enfants à qui sourire… A croire que les antiquités n’étaient plus à la mode, plus tendance ! Elle-même n’attirait plus le public. C’était plutôt vexant. Elle n’en pouvait plus d’être enfermée dans cette salle, car rien ne changeait dans sa vie, alors que la ville qu’elle observait depuis la fenêtre évoluait au fil des décennies. Pour s’occuper, elle avait appris les alphabets anglais, français et néerlandais, en lisant les guides du musée. Sa mère lui avait interdit d’aller dehors, alors elle obéissait. Mais son rêve était de partir. Les seuls êtres vivants que Tâvutatèt fréquentait étaient les rongeurs du musée. Heureusement, elle avait aussi sa loutre, Képâbèt, avec laquelle elle s’amusait et passait le temps. Un animal qui avait sale caractère mais qui permettait de s’amuser…

C’est un récit surprenant qui est à découvrir ici. Une bande dessinée pour les jeunes lecteurs qui sont rapidement plongés dans un univers où certains êtres morts sont malgré tout en vie. Malheureusement, ces êtres spéciaux sont en danger et c’est bientôt le cas de Tâvutatèt, qui va devoir partir pour l’Angleterre, toute seule. Sa mère, éveillée elle aussi, lui confie la mission de fuir, de partir dehors pour rejoindre d’autres êtres comme elle et se cacher, car un mystérieux groupe recherche les êtres surnaturels. Une aventure débute alors pour la jeune momie accompagnée de sa loutre. Un voyage incroyable, parfois drôle et surtout dangereux, pour les deux héros qui vont bientôt découvrir tout ce qui se trame… L’intrigue est plaisante, le récit plutôt dynamique et bien mené, apportant quelques réponses à ce nouvel univers à découvrir et proposant une suite plutôt encourageante, pour Tâvutatèt et ses nouveaux compagnons, plein de ressources et d’humour. Le dessin est moderne, avec un trait fluide, vif et expressif, offrant un univers coloré, plaisant et agréable.

Poursuivie ! est le premier tome de Tâvutatèt, une nouvelle série jeunesse, des éditions Vents d’ouest, qui présente une héroïne moderne, tout droit sortie de l’Egypte ancienne, qui va devoir rejoindre des personnages extraordinaires, et fuir des méchants qui la traquent…