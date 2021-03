Papy Piero c’est mon héros ! est un album Pastel, des éditions L’école des loisirs, paru en février 2021. Un ouvrage de Kristien Aertssen, qui présente avec tendresse et joie, la relation entre un grand-père et son petit-fils, qui partagent une journée fantastique.

Léo est heureux, aujourd’hui Papy Piero est venu le chercher à l’école, avec son vélo de course. Tous les deux, ils sont pareils à des champions ! Léo adore aller chez ses grands-parents. Mamy s’est faite toute belle, pour aller danser. Alors elle laisse Papy Piero et Léo tous les deux. Elle leur rappelle le repas, le bain et la petite histoire avant d’aller au lit. Léo la rassure, assurant qu’il n’y a pas de soucis et qu’il s’amuse toujours avec son papy. Papy Piero est acteur, alors il a une chambre avec plein de trésors, des masques, des chapeaux et des costumes.

Débute alors une journée fantastique, faite de jeux et d’amusements, pour Léo et son grand-père. Ils sont chevaliers et cheval, chat et souris, aviateur et avion, avant de faire un peu de gymnastique, et de jouer au docteur. A tout instant le grand-père entraine son petit-fils pour des jeux plein d’imagination et d’aventure. Un long moment de partage, d’échange et de tendresse, à retrouver dans ce texte plaisant à découvrir, pour les jeunes lecteurs. Une belle relation intergénérationnelle est donc présentée dans ce livre, essentielle pour s’accomplir également en tant qu’enfant. Une jolie complicité, qui est amusante à lire dans ce bel ouvrage, à travers un texte assez simple, un brin fantaisiste et néanmoins efficace, détaillant de simples moments de jeux et de complicité. Le dessin est tout aussi efficace et agréable, avec un trait fin, des personnages expressifs et un univers assez coloré.

Papy Piero c’est mon héros ! est un bel album des éditions L’école des loisirs, qui présente, à travers une journée de jeux et d’amusements, la jolie et tendre complicité entre un grand-père et son petit-fils. Une relation intergénérationnelle captivante et amusante, pleine de fantaisie, de bonheur.