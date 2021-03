Fontanotshop : le style italien pour les escaliers d’intérieur

Les escaliers sont l’élément phare de tous les intérieurs design. Il convient dans ce cas de faire un meilleur choix de style dans ce type de projet. Refaire cette zone demande beaucoup de goût, et quelques techniques à revoir pour avoir un résultat qui en jette. En termes de design, les experts en déco portent leur attention sur un style plus contemporain. Les détails dans cet article.

Du nouveau dans la déco

Pour rendre les intérieurs pratiques et accessibles à souhait, on mise sur les escaliers modernes, qui s’associent parfaitement bien avec le reste de la décoration. La structure architecturale dégage une note contemporaine très tendance. Le charme est au rendez-vous, la maison ou l’appartement est mis en évidence, du moment que l’espace dispose d’un escalier fonctionnel. On adore d’ailleurs le côté épuré qui confère au reste de la pièce ce petit brin d’élégance.

Aussi bien pour les espaces restreints que pour les pièces spacieuses, les escaliers restent un élément captivant. Il faut juste qu’il occupe un emplacement bien pensé de manière à aérer la maison avec esthétisme. On évitera les encombrements, les problèmes de petites surfaces, en mettant l’accent sur le confort d’un escalier moderne. La qualité de matériaux est indiscutable, car un escalier avant d’arborer du chic doit être robuste pour résister aux agressions extérieures. L’objectif est d’entretenir cet accessoire pour allonger sa durée de vie.

Le style italien

Les critères d’achat d’un escalier se basent sur le coût qui doit rester modéré. Selon la gamme proposée, il est indispensable de repenser au prix qui sera déterminé à partir du modèle, de la boutique qui vend, et bien sûr du choix de matériaux. L’escalier de Fontanotshop offre de nombreuses initiatives pour décorer les intérieurs avec zéro défaut.

La boutique grâce à son âme d’artisan suggère à tous les clients une gamme d’escaliers personnalisables et modulaires à souhait. Si les escaliers ont conservé leurs traits anciens, le style d’escalier italien se réinvente dans un aspect très actuel. Le résultat est juste époustouflant !

Quelques styles ont séduit plus d’un sur le marché si les Mezzanines sont à la mode, en plus de faire un super gain de place dans la maison. En harmonie avec l’escalier, le rendu est original, et les finitions ne risquent en aucun cas de décevoir. En tout cas, cette année, l’escalier italien reste le numéro un de la décoration.

Pour les mordus de décoration, les escaliers gain de place ont justement le vent en poupe. Dans un style minimaliste très sympa, il se fait très discret et très noble entre les mobiliers et les murs. En revanche, les escaliers à volées relient les grands logements d’étage en étage. Dans la décoration d’intérieur, ce nouveau design fait fondre les amoureux de luxe et de grandeur, et ceux qui raffolent des dernières tendances.

L’escalier en colimaçon quant à lui est réalisé en bois, en acier, ou en verre. Polyvalent, il s’intègre aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Aujourd’hui, les escaliers italiens s’invitent dans tous les appartements et maison avec un trait actuel. Il sépare la pièce joliment et prend toutes les formes d’un escalier design.