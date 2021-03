  NTM « La DER » : le CD/ DVD de l’ultime performance de deux légendes du rap français

“Paris sous les Bombes, Ma Benz, Laisse pas traîner ton fils…”. Ressuscité une première fois en 2008 à Bercy, le phénix “Nick Ta Mère” venait lancer une offensive incendiaire dans cette même salle en 2019. La “DER” rend compte en image en en son de l’ultime performance de deux légendes du rap français.

Dès l’Intro, on entend les clameurs de la foule qui patiente. L’ambiance est électrique. Les premières images laissent apercevoir beaucoup de seniors dans la fosse au milieu de fans beaucoup plus jeunes. Le duo ne s’est pas produit à Paris depuis plus de dix ans. Aucun album studio non plus. Grosse tension donc dans le public. Dès les premières mesures, on ressent quelque chose de lourd, quelque chose de pesant flotte dans l’air. La salle s’éteint progressivement quand retentissent les premières mesures de « On est encore là ». Joey Starr et Kool Shen investissent alors le plateau. Moment libérateur pour ceux qui attendent la “Der” depuis des lustres. Dès le premier titre, l’urgence et la rage sont là. Les voix sont puissantes, toujours aussi racées.

En jeans noirs et T Shirt XXL, le duo de St Denis envoie ses titres comme des brûlots. Une performance d’athlète qui va durer deux bonnes heures avec quasiment aucun temps mort. Immédiatement le public réagit, les bras levés, semble comme soulevé, porté par une vague d’euphorie collective. Dans un ronflement de basses et de scratches, les DJ perchés au sommet du décor distillent l’essentiel de leurs titres forts : « Pose ton gun », « Qu’est-ce qu’on attend », « Pass pass le oinj », « Ma Benz », « Seine St Denis Style », « Laisse pas traîner ton fils », « Paris sous les bombes », « Police ». Les titres sont joués fidèlement ce qui donne au concert à la fois ce côté nostalgique et intemporel. En live, les chansons du Suprême Nikoumouk ont toujours sonné plus hardcore et semblent être ici gonflées dans un esprit “rock”. Sur le plateau, les invités Jaeyez, Big Red (Raggasonic), Tugadamn se mêlent aux historiques Busta Flex, Lord Kossity, Zoxea. Les artistes se succèdent les uns derrière les autres pour mieux faire monter la pression. Les clins d’œil et les hommages à la culture hip hop ne manquent pas. On retiendra surtout sur le titre « Paris Sous les Bombes » en hommage aux taggers des 90’s qui emmitouflés sous leurs capuches, sortaient tout droit des rames du RER, venus pour « défoncer » (graffiter !) les wagons et les murs. Toute une époque révolue !

Au parterre, là-haut aux étages, le public danse, les mains en l’air et salue cette prestation relevée. On a plaisir à voir un Joey Starr bondissant de part et autre de la scène, tel un félin toujours prêt à se tordre, les bras agités, la tête basculée en arrière. Si NTM est de retour, c’est avant tout pour boucler la boucle dans un réel plaisir de partage avec les fans. So long guys !

CD/DVD « La DER » l’ultime concert à l’Accorhotels Arena 2019

(RCA/Sony Music)