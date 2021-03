Recherche Famille désespérément – Les Humanoïdes Associés 

Partagez





L’épopée initiatique et salvatrice, d’une famille juive, à travers les âges et la Pologne. Avec Recherche famille désespérément aux Éditions Les Humanoïdes Associés, on part sur les traces du calvaire et de la vie d’un grand père, survivant de l’holocauste. Un one shot immersif et touchant publié le 17 Février 2021 à découvrir absolument !

Le décor :

Miami, Floride 1985 … Tandis que O’ma cuisine, dans le salon, O’pa raconte son histoire en 1945, lors de la libération de Dachau. Les petits enfants n’en croient pas « leurs oreilles », et , les yeux écarquillés, écoutent attentivement le récit cruel …

Phoenix, Arizona, 2016 … Les petits enfants ont bien grandi. L’un d’entre eux, la catastrophe de la famille, Malka, croule encore sous les problèmes. Divorcée et mère de deux enfants, elle n’arrive plus à joindre les deux bouts ! Entre son appart pourri, rempli de punaises de lit, la voiture qui tombe en panne. Son expulsion probable dans les jours à venir, et aujourd’hui, son fils qui lui apprend qu’il va vivre définitivement chez son père : C’est la cata !

Sa seule échappatoire sont ses racines. Tous les soirs, elle monte dans son grenier aménagé, pour reconstituer le puzzle de la famille Bloom. Grâce aux affaires de O’Pa, récupérées dans les poubelles de la maison de retraite, elle s’émeut aussi un peu de constater qu’ils sont finalement des survivants !

C’est pour cela que lorsqu’elle apprend que tout le clan restant, est invité par l’oncle Jack, à une virée en Pologne, pour retrouver leurs origines, son sang ne fait qu’un tour !!! Elle va faire des pieds et des mains pour s’incruster dans le paysage, au grand dam de toute la famille qui ne l’attend pas vraiment !!!!

Le point sur la BD :

Nous n’avions pas l’habitude de voir des “témoignages” chez Les Humanoïdes Associés, mais quelle épopée passionnante et touchante ! Dan Goldman nous présente une réunion de famille qui commence en véritable soupe à la grimace. Comme dans toutes les grandes familles, chacun arrive avec ses propres problèmes, et la cohabitation devient vite difficile !!! D’autant que le but du voyage est tout aussi problématique. Le lecteur découvre une Pologne où les Juifs ne sont quelquefois plus les bienvenus. Une confrontation entre passé, grâce aux flash-backs, et notre société actuelle, où le « fascisme » est encore bien présent. Ce qui complique la récolte de souvenirs et de racines de cette famille, en quête de reconnaissance et de terres familiales perdues, pour les protagonistes qui Recherche (leur) famille désespérément !

Georges Schall présente le tout de façon réaliste, entre flash-backs en sépia/rouge, pour le passé cruel du grand père qui raconte, et planches actuelles colorées.

Ma conclusion :

Un vrai parcours du combattant, pour cette famille à laquelle on s’attache très vite, grâce au personnage principal Malka. Recherche famille désespérément est un témoignage poignant de la difficulté pour tous ces survivants, à retrouver leur racine, lorsque toutes les conditions ont acté en leur défaveur, et leur éradication. Une formidable leçon de vie et de courage, et d’unité affective familiale aux Éditions Les Humanoïdes Associés !

(Pensées pour mon faux grand père Jacques Frajman décédé)