Peer Gynt – Acte 1 – Une bande dessinée des éditions Soleil

Peer Gynt – Acte 1 est le premier tome du diptyque d’Antoine Carrion, paru aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose, en février 2021. Une jolie bande dessinée adaptée de la pièce d’Henrik Ibsen, qui présente un personnage complexe.

Deux personnes ne s’entendent pas. Près d’une maison et d’un moulin, Peer s’entête encore à mentir à sa mère. Il explique alors son aventure, pour justifier le fait qu’il soit en retard, sans son fusil et sans gibier. Il était à l’affût, retenant son souffle, il entendait la couche de neige craquer sous ses sabots, et apercevait un bout de corne. Alors, il se glissa tranquillement, caché entre les pierres, et il tira. Le bouquetin roula par terre. Il saisit son couteau pour le plonger entre les épaules. C’est à ce moment-là, sur un point de la crête, qu’une volée de perdrix, cachée dans un creux, se leva, effrayée par le cri de la bête. Celle-ci fit demi-tour pour se précipiter du haut de la falaise. C’est en contrebas du lac que Peer et le bouquetin se sont battus longtemps, dans l’eau. Ce n’est qu’à la rive nord du fjord qu’il reprit le chemin de la maison. A cette folle histoire, sa mère n’en pouvait plus…

L’adaptation est formidable, présentant un joli travail, tant pour le scénario que pour le dessin. La bande dessinée présente donc ce personnage complexe, à travers un récit bien découpé, en actes, un jeune homme qui se rêve empereur, roi, faisant le tour du monde, avec des ambitions qui le dépassent, bien loin de son quotidien de paysan. Son comportement et ses mensonges vont beau coup lui coûter, et cela, il va l’apprendre, petit à petit… Le récit est captivant, entre réalité et imagination, avec ce personnage un peu fou, plutôt gentil et assez complexe. Le jeune homme semble mener une quête invraisemblable, autour de l’identité, sa place dans ce monde, entre drame et humour. Le dessin est puissant, en noir et blanc, travaillé, offrant de très belles planches à découvrir, entre force, sensibilité, beauté et cauchemar.

Peer Gynt – Acte 1 est le premier tome du diptyque, des éditions Soleil, qui est une belle adaptation de la pièce d’Henrik Ibsen. Un bel ouvrage, présentant un récit dramatique, une quête pleine de mensonges, une aventure fantaisiste, parfois drôle, sensible, douce et incroyable.