Se réaliser avec le tarot – Apprendre à mieux se connaître, signé Sophie Brarda, est paru en janvier 2021 aux Editions Leduc.s, collection Ressources & Sens.

Nous sommes aujourd’hui nombreux à essayer de nous définir, nous découvrir et d’évoluer. C’est pourquoi Sophie Brarda, psychanalyste, spécialiste de la psychologie des profondeurs et consultante en tarot-psychologie, nous propose son ouvrage intitulé Se réaliser avec le Tarot. L’objectif ? Que l’on puisse se reconnecter avec notre identité profonde, nous libérer de nos blocages et faire émerger tous nos potentiels. Explications.

Le tarot fonctionne grâce aux symbolismes, à des archétypes auxquels nous pouvons nous identifier consciemment et inconsciemment. Un jeu est composé de 22 arcanes majeurs. Selon notre date de naissance, l’une d’entre elles correspondra à notre fonctionnement intérieur (sans toutefois nous définir dans les moindres détails). Les arcanes mineurs offrent quant à elle des précisions utiles et des nuances importantes. L’auteure ne manque donc pas de décrire ces arcanes majeurs pour que l’on puisse se reconnaître (ainsi que reconnaître notre entourage). L’occasion de prendre conscience de qui l’on est. Un premier pas pour utiliser le tarot avec efficience.

Grâce à cet ouvrage, nous pouvons définir des axes d’améliorations, des activités à privilégier, tout en bénéficiant de conseils éclairés pour notre plein épanouissement.

Se réaliser avec le tarot est un manuel rempli d’outils de connaissance de soi, un très beau support pour nous guider dans notre évolution personnelle et ainsi devenir qui l’on est vraiment.

