Pollution et site industriel à Tarascon (Bouches-du-Rhône)

Depuis 10 ans la papeterie de Tarascon est soumise à divers arrêtés préfectoraux, pour mise aux normes. La pollution du site industriel est actée, l’usine Fibre Excellence est pointée du doigt, par plusieurs riverains et associations environnementales. L’usine détenue par un groupe basé à Labège près de Toulouse, dont le siège gère Tarascon et Saint Gaudens, est actuellement sous le radar des écologistes. Dans les Bouches-du-Rhône Fibre Excellence est placée en redressement judiciaire depuis le 2 octobre (décision du Tribunal de Commerce), l’unité de production de Tarascon est en cessation de paiements !. La crise du Covid-19 et le coût de production des papeteries, en augmentation, sont les causes principales.

Fibre Excellence : Une usine qui a une envergure internationale…

Si son actionnaire principal Asia Pulp and Paper http://www.asiapulppaper.com (Indonésie) s’est retiré au début des négociations, de la gestion de l’usine, Eka Tjipta Widjaja était son unique fondateur jusqu’à sa mort en janvier 2019. Le groupe en Indonésie est très critiqué par sa gestion de la déforestation, et l’assèchement des tourbières, dans un pays qui a subi les incendies de 2015. L’île de Sumatra a fait l’objet d’un reportage dans l’émission de Cash Investigation, qui a démontré que les plantations des acacias en grand nombre par le groupe, ne respectent pas les équilibres environnementaux, dans un pays qui prône l’écologie touristique et industrielle.

En France, à Tarascon, le site industriel fait des efforts pour mettre aux normes une usine classée “Seveso 2”

Certes, l’usine est à vendre : Elle affiche 270 emplois et 3000 travailleurs dit “induits” (fournisseurs, prestataires, sous-traiteurs, etc…). Fibre Excellence Tarascon affiche un CA de 117,5 m€ en 2019 et produit 250 000 tonnes/an de pâtes à base de résineux. L’exploitation industrielle date de 1951 en bord du Rhône et transformée en 1981. L’usine est en redressement judiciaire depuis le 8 octobre 2020.

2016 et 2018 des années noires en terme de pollution pour l’usine…

Des anomalies sont constatées, l’usine a depuis entrepris des transformations. L’ADER (association de défense de l’environnement), en proue pour les plaintes, demande que l’usine soit respectueuse par rapport aux nouvelles normes, ils ont communiqué :

Au départ de cette procédure l’association de défense de l’environnement rurale (ADER), des riverains et administrateurs de l’école du Petit Castelet, située dans le voisinage, avaient porté plainte en février 2017 pour “mise en danger de la vie d’autrui, pollution atmosphérique et pollution des eaux superficielles et souterraines” à l’encontre de la société Fibre excellence.

Le parquet ne retient donc pas la mise en danger de la vie d’autrui. “C’est un coup de semonce”, annonçait néanmoins l’avocat de l’ADER Vincent Lorenzi. “Dans un premier temps, le parquet fait bien d’utiliser d’autres moyens qui sont ceux du code de l’environnement pour tâcher de les faire rentrer dans le rang. S’ils s’avisaient de persister dans leur résistance abusive à ne pas se mettre aux normes, la mise en danger de la vie d’autrui est envisageable”, poursuivait l’avocat.

“La route va être encore longue ! Nous tout ce que l’on veut c’est que cette usine soit aux normes et arrête de polluer”, soufflait Philippe Chansigaud, président de l’ADER. À l’automne 2019, s’inquiétant “des dysfonctionnements touchant à la gestion des déchets, la gestion des eaux pluviales, le stockage de produits dangereux et surtout des dépassements réguliers des émissions de poussière et d’autres substances telles que le dioxyde de souffre”, http://www.ader-en-provence.fr France Nature Environnement Paca (FNE) a également déposé une plainte à l’époque.

D’un côté des victimes, de l’autre des employés soucieux de ne pas perdre leur emploi !.

Pierre Léo Jeanmougin Avocat au Barreau de Paris (diplômé de l’université Paris II Panthéon Assas) et Strasbourg III Robert Schuman a rejoint “Spark” et représente Fibre Excellence Tarascon, pour la transaction lors de l’achat de l’usine. Même si cette dernière évoque une reprise par le groupe, elle demande l’aide de l’Etat, et s’engage à garder une majorité d’emplois. Question “Pollution”, les efforts seront fait à temps évoque t’on dans l’entourage des dirigeants de l’usine, sur les réseaux sociaux.

Entre-temps des marches “écolos” seront organisées entre Beaucaire et Tarascon, avant une décision du tribunal pour statuer sur la reprise d’ici le 23 mars 2021.

“C’est la dernière ligne droite mais on reste attentif ! », a commente Laurent Quinto, responsable CGT à l’usine de pâte à papier Fibre Excellence de Tarascon sur le net.

C’est l’actionnaire principal, “nouveaux investisseurs” depuis 2010, la Société Canadienne, Paper Excellence, elle-même détenue par Jackson Widjaja, dont la famille dirige l’indonésien Asia Pulp and Paper, par ailleurs l’un des principaux producteurs de pâte à papier dans le monde, qui se propose comme repreneur. Le dilemme sera de réconcilier les riverains soucieux de la protection environnementale, et les familles qui veulent continuer à travailler dans le groupe de la papeterie !

L’état Français a consenti un prêt de 7 millions d’euros du fonds de développement économique et social (EDES), par l’entremise de Natixis. Fibre Excellencehttp://www.fibre-excellence.fr va devoir s’engager dans une nouvelle ère, le site prône “l’équilibre naturel” entre emplois et respect de l’environnement, le traitement de pâtes écrues, moins polluantes est envisagé par Philippe Gaudron le DG de l’usine.

Affaire à suivre…

