Néo Tarot – Puissance du féminin, réalisation et découverte de soi, signé Jerico Mandybur, est paru en septembre 2020 aux éditions Leduc.s.

Le tarot est un outil divinatoire utilisé depuis des siècles. Avec le Néo Tarot, Jerico Mandybur nous propose une nouvelle (et belle) approche pour nous accompagner dans notre évolution.

Ce jeu de 78 cartes, par la force de l’intention et du symbolisme, nous invite à l’introspection. Il répond parfaitement à la devise « Connais-toi toi-même… », inscrite au frontispice du temple de Delphes et que Socrate a repris à son compte. Car c’est bien en se connaissant, en cherchant en soi-même, que l’on peut trouver la paix. Les cartes nous conseillent, nous aident à prendre conscience de notre chemin. Et au-delà de cette prise de conscience, le Néo Tarot stimule notre capacité à prendre soin de nous pour ensuite agir dans notre monde avec bienveillance.

Utiliser le coffret Néo Tarot de Jerico Mandybur, c’est se (re)connaitre et se (re)connecter à notre essence avec douceur.

Accessible à tous et pour tous, chaque carte est l’occasion de réfléchir, de se pardonner et d’évoluer sereinement. Le livret qui accompagne le jeu, dans lequel différents types de tirages sont proposés, est complet et lumineux. Il s’en dégage une sensibilité éclatante. On y découvre le symbolisme de chaque carte et des idées de soins. Bien sûr, l’auteur ne manque pas de nous rappeler que l’interprétation d’une carte varie d’un tirage à l’autre et en fonction des ressentis. En bref, un magnifique coffret lorsque l’on souhaite pratiquer et apporter à nos proches (ou à d’autres) des indications et conseils pour leurs épanouissements personnels et spirituels.

