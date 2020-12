Buki France – Des jeux et jouets pour apprendre et grandir

Buki France est un acteur incontournable sur le marché du jouet, proposant des jeux scientifiques et des loisirs créatifs, toujours plus innovants et amusants. Une entreprise qui a su se développer depuis 1992, et qui présente aujourd’hui plusieurs marques.

En effet, depuis 1992, l’entreprise Buki France a su innover et se développer pour devenir aujourd’hui un acteur incontournable sur le marché du jouet. L’entreprise invente, conçoit et développe de nouveaux produits chaque année, pour proposer des jeux scientifiques et des loisirs créatifs. La marque Buki France est également distributeur exclusif en France de Our Génération, marque de poupée, Taf Toys pour les jouets premiers âges, Tinti pour les jouets de bain et Amazonas pour le portage, les hamacs…

Parmi les nouveautés de cette année, dans la gamme scientifique, le Microscope 15 expériences invite les enfants, dès 6 ans, d’observer le monde du minuscule. Le coffret se compose d’un microscope, d’un scalpel, d’une pince, de deux lames d’échantillons, d’une boîte de Pétri, de trois lames vides, de 12 lamelles, de douze étiquettes et d’une notice. Une boîte très complète pour faire ses premières observations et découvrir le tout-petit monde, idéale donc pour débuter et découvrir si l’enfant va apprécier et en demander plus ! Quinze expériences sont donc à découvrir dans la notice et à reproduire pour comprendre les matières qui entourent le quotidien des enfants. Le microscope est facile à manipuler et prendre en main, avec un grossissement x400, ainsi qu’une lampe LED à la base, qui nécessite deux piles AA non incluses. La notice est illustrée et simple à suivre, pour les jeunes scientifiques qui s’initient à ce genre d’appareil, pour découvrir le monde en tout petit. Huit échantillons inclus permettent de découvrir des matières différentes et étonnantes, et de mieux les comprendre.

Pour les tout-petits, l’exploration n’est pas la même, ni la manipulation, ainsi la marque Taf Toys présente le Centre d’activités Mini Lune. Un jouet éducatif, adorable, qui propose plusieurs activités pour les tout-jeunes enfants, à partir de 6 mois. Le jouet est pratique, facile à emporter partout et ne prend pas beaucoup de place. Sa poignée permet de le transporter facilement et de le prendre en main, il est aussi une animation, avec des perles à faire coulisser. Les enfants vont pouvoir aussi manipuler une balle hochet, avec de petites billes colorées dedans, une activité cache-cache derrière un nuage, les anneaux à coulisser sur la poignée, une roue bruyante à tourner, une lune à froisser, une poignée à tourner et des étiquettes à toucher. Le jouet se pose partout, afin que les tout-petits puissent s’amuser par terre, sur le ventre, assis et le jeu sur les genoux… Le jouet est doucement coloré, avec des étoiles sur le fond, offrant un univers tendre et plaisant, à parcourir et à explorer.

Buki France est une marque qui a su se développer et faire sa place sur le marché du jouet, pour présenter chaque année de belles nouveautés. Pour ce Noël, plein de découvertes sont à faire, pour les petits comme pour les grands, afin de grandir et d’apprendre tout en s’amusant. Des jouets à retrouver au pied du sapin de Noël…

La marque Buki France, ses jeux scientifiques et ses autres marques exclusives sont à retrouver par ici.