Des éphémérides gourmandes aux éditions Hugo & Cie

L’année 2021 va être rythmée par la passion des bons plats et des bons accords avec les vins, avec l’aide de quatre éphémérides des éditions Hugo & Cie. Des formats pratiques, pour ces ouvrages parus en octobre 2020, qui invitent à satisfaire toutes les envies gourmandes !

Pratiques, magnétiques, petits ou grands formats, les éphémérides sont ludiques et gourmandes, pour présenter des recettes tout au long de l’année, ou suivre des conseils de sommelier, pour accorder parfaitement un vin avec un plat, ou déguster correctement un vin. Des ouvrages qui s’effeuillent jour après jour, pour des conseils et idées recettes.

A table est une éphéméride très grande format, qui se présente dans un coffret. Un bel ouvrage qui s’effeuille et propose 365 fiches recettes, avec des entrées, des plats et des desserts, pour quatre personnes. Les recettes sont inspirées du monde entier, pour de belles découvertes ou redécouvertes culinaires, suivant le fil des saisons, permettant ainsi de composer des repas complets en peu de temps. L’éphéméride s’effeuille, les fiches de recette se détachent, pour ensuite être conservée précieusement. Chaque fiche présente au recto une belle photographie du plat à réaliser et au verso la recette simple à suivre. Les recettes sont variées, gourmandes, détaillées, avec le nombre de parts, les temps de préparation et de cuisson, ainsi que la liste des ingrédients nécessaires. Les étapes sont également bien détaillées, simples à suivre, pour réussir à coup sûr les entrées, plats et desserts. Les photographies sont belles, invitant à la gourmandise et suscitant réellement l’intérêt culinaire. Des recettes classiques, des recettes variées, des recettes du monde et d’autres plus surprenantes, sont donc à découvrir, à confectionner et à déguster en famille, tout au long de l’année.

A table est une belle éphéméride, des éditions Hugo & Cie, à découvrir, qui propose, comme quelques autres, à passer une année gourmande, pleine de bonnes recettes gourmandes, pour ne jamais manquer d’idées, et composer de bons petits plats complets en peu de temps. Une idée cadeau à glisser au pied du sapin de Noël…