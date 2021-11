Commando Barbare : une BD mêlant JDR et Société – Éditions Glénat

Le décor :

Litvakie.Le palais de justice de la grande principauté de « Gerçure d’orteil » …

En ce jour de l’An 83 de l’ère du bien, l’équilibre du bien et du mal est sur le point de basculer ! Alors qu’aucune guerre inter-raciale n’a éclaté depuis au moins un siècle, aujourd’hui, Burrato le nain Ritalien est jugé pour avoir commis un vol !

Devant les accusations et les délibérations de l’assemblée, l’accusé ne peut contenir sa colère. Il se libère et saute sur le Juge pour tenter de l’étrangler. Car, s’il est là, c’est pour prouver son innocence et non pour mourir. C’est Mozzarello, son abominable cousin qui a fait le coup. Mais, dans les « Hautes » sphères de l’Empire du bien, personne n’est prêt à le croire …

On cherche quelqu’un pour porter le chapeau. Et, Burrato n’est pas là pour être déshonoré ou pour déshonorer les gens de sa caste. Aussi, il saute par la fenêtre pour échapper à la sentence et retrouver son cousin.

Commence alors pour lui une épopée complètement « What the Fuck » où il va vite comprendre qu’être vertueux n’est peut être pas la bonne solution !!!!

Le point sur la BD :

S’appuyant sur son savoir en matière de rôliste confirmé, Joann Sfar, l’auteur et le dessinateur, nous embarque dans un monde héroïc-fantasy créé de toutes pièces par son esprit controversé ! L’univers de base part donc rapidement en cacahuète, grâce à son intervention, car il préfère nous perdre dans un monde où toutes les « règles » ont disparu de la circulation ! Et, il y rajoute une parabole évidente de notre société actuelle où mensonge et profit valent mieux que franchise et honnêteté. Où le racisme prend le pas sur la tolérance. Où le capitalisme du haut, a renvoyé toutes les créatures du chaos : nécromanciens, elfes … tout en bas !!! Du coup, ça tranche sec dans la bidoche, pour se sortir de ce chaos, non sans humour, jeux de mots, et petite touche personnelle “socio” chère à Sfar !!

Commando Barbare se voit également jouer les prolongations avec un JDR du même nom et un roman éponyme également !

On suit l’histoire complexe, publiée chez Glénat, narrée par le nain vertueux, et illustrée par Nicolas Keramidas, qui impose sa touche graphique ronde, créative et tellement « cartoonesque » ! Walter fait imploser les graphismes grâce à sa palette couleur !

La conclusion :

Commando Barbare aux Éditions Glénat se place là où on ne l’attend pas grâce à l’ingéniosité et l’originalité de ses auteurs. Entre critique de notre société, univers JDR complet particulièrement anti conforme, ce one shot devient une épopée parodique et caricaturale ! On cherche à qui les deux auteurs s’identifient dans cette BD !!!!

Un combo étonnant et brutal qu’on lit avec intérêt et réflexion, qui se complète en fin de récit par les coulisses de création ainsi qu’un journal explicatif commenté par les auteurs !!! De quoi vous imprégner jusqu’à la moëlle, comme la hache de Burrato !!!!