Le Larousse de l’Équitation est un bel ouvrage, des éditions Larousse, paru en octobre 2021, de Hollie H. McNeil. Un guide pratique, comme une bible, pour apprendre à monter à cheval, en 40 leçons, mais aussi 400 illustrations et 40 séquences vidéos à regarder sur Youtube.

Le beau livre débute avec une préface, suivie d’un sommaire très sobre et complet, dans lequel on retrouve une introduction, puis les quarante leçons. Dans son introduction, l’autrice explique que sa motivation, pour réaliser un tel ouvrage, a germé dès ses débuts d’enseignante équestre. Au fil des ans et de rencontres, une question est venue sur la bonne ou mauvaise équitation.

Ainsi cette bible apporte tous les éléments nécessaires, pour débuter et continuer l’équitation, avec des bases à respecter, une compréhension des fondamentaux. La première leçon va être le contrôle, dès le premier pas, pour une éducation de son cheval. Les leçons suivantes, vont permettre aux cavaliers de trouver sa position et de bien se maintenir.

Au fil des leçons, les cavaliers vont apprendre la position du cavalier, les aides, les allures, l’échelle de progression les principales techniques équestres, les figures de manège et le travail latéral, avant de retrouver l’aboutissement, soit l’équitation intuitive. Le guide est très complet, pratique et beau, aux multiples photographies et explications, pour apprendre et comprendre les fondamentaux de l’équitation. En plus des photographies détaillées et belles, des vidéos sont à retrouver sur Youtube, pour 1h30 de pratique à visionner, grâce au QRcode ou par un lien internet. Les instructions sont détaillées, plaisantes à lire et même captivantes pour tous les fans, qui souhaitent se mettre à l’équitation.

Le Larousse de l’Équitation est une bible, des éditions Larousse, pour apprendre à monter à cheval, en 40 leçons, un très bel ouvrage qui saura trouver sa place au pied du sapin de Noël et ravir quelques petits et grands qui souhaitent débuter cette pratique artistique, sportive ou de loisir.