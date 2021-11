Keiji, le troisième tome aux éditions Mangetsu

Les aventures de Keiji se poursuivent dans ce troisième tome, paru aux éditions Mangetsu, en octobre 2021. Un manga de Tetsuo Hara, Keiichiro Ryu et Moi Aso, qui présente le kabuki-mono qui profite d’un peu de répit auprès de Hotaru, mais cela ne va pas durer…

Le vieux Tobikatô accompagne de jeunes femmes parties ramasser des débris de bois. Alors qu’elles s’affairent, à terre, à tout ramasser, l’une d’elles se demande où est passée Hotaru. C’est alors qu’une silhouette inquiétante se profile non loin de là. Un homme masqué, vêtu d’une cape, surprend le vieil homme, qui semble avoir peur. Il lève une partie de sa cape, où se cachent, sous son bras, des chauves-souris. Les jeunes femmes sont surprises et un peu inquiètes, ne sachant qui est cet étrange personnage. L’homme attrape une chauve-souris et la croque vivante ! Les jeunes femmes sont dégoûtées par cette vision répugnante et grotesque. Une fois la chauve-souris mangée, l’homme s’en retourne. Les jeunes femmes se demandent qui pouvait bien être ce monstre… Le vieux Tobikatô explique qu’il s’agissait du légendaire shinobi du clan Takeda, Kômori du pays de Kai !

Alors que tout semble se passer au mieux, pour Keiji, qui profite d’un répit auprès de la belle Hotaru, une terrible menace pèse de nouveau sur le kabuki-mono et sur la ravissante jeune femme, qui avait réussi à combler un peu le vide dans son cœur. Mais l’arrivée de Kômori et ses manipulations pour arriver à ses fins, vont bouleverser la vie du héros, qui va vouloir se venger. Le manga présente donc la suite des aventures et des combats du kabuki-mono, qui se révèle être un véritable homme doux et bienveillant. Mais lorsqu’on s’attaque à lui ou à ses proches, l’homme devient furieux, et rien ne l’arrête pour assouvir sa vengeance ! Ainsi, l’ouvrage se divise en plusieurs chapitres et dévoile deux récits, entre une terrible vengeance et un tiraillement entre un père bien aimant et un oncle plein de haine. Il y a des combats épiques et terribles à découvrir, mais aussi de la sensibilité, de l’amour et un brin d’humour. Le dessin est toujours agréable, travaillé, entre puissance et réalisme.

Keiji est une série des éditions Mangetsu, qui se poursuit avec ce troisième tome, dans lequel on retrouve le kabuki-mono qui va devoir affronter le terrible Kômori, ancien maître de Hotaru, mais aussi les ninjas de Kaga, bien déterminés à en finir avec notre héros !