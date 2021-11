Nouvelles pâtes à tartiner Foodspring pour l’hiver

Foodspring, le leader berlinois de la fitness food dévoile les nouvelles pâtes à tartiner protéinées en édition limitée pour profiter des plaisirs de l’hiver. Deux nouvelles saveurs pour ravir vos papilles : Strudel aux pommes, et Pain d’épices.

Foodspring, une marque pour les sportif·ve·s

L’entreprise a été fondée à Berlin en 2013 avec une équipe internationale de plus de 189 employés. Il s’agit de la marque de fitness food qui connaît la croissance la plus rapide en Europe. Entretemps, Foodspring est actif dans 12 pays de l’Europe dont la France.

En juin 2019, Mars Incorporated a acquis une participation majoritaire dans Foodspring. Ainsi, Mars Edge et la start-up berlinoise planifient désormais une plate-forme mondiale commune pour une nutrition ciblée et le développement d’offres nutritionnelles personnalisées.

Deux pâtes à tartiner fitness pour l’hiver en édition limitée

Avec l’arrivée de l’hiver, on a souvent envie de se tourner vers des produits plus lourds, plus réchauffant. Noël rime aussi avec pâtisseries, trio de desserts, chocolats chauds, et tutti quanti. En somme, beaucoup de sucre, n’apportant pas grand chose d’autre à notre corps que du réconfort. Je tiens d’abord à signaler qu’il n’y a absolument aucun mal là-dedans, au contraire. Laissez-moi d’ailleurs vous confier un secret, l’hiver a justement été créé pour profiter de toutes ces merveilles. Mais certaines personnes souhaitent continuer leurs efforts sportifs et alimentaires même en période hivernale, et c’est tout à leur honneur. Foodspring leur a alors concocté deux nouvelles recettes de saison en édition limitée pour se faire plaisir sans ruiner ses efforts.

Dans leur catégorie de pâtes à tartiner protéinées et saines, Foodspring propose deux nouvelles saveurs : Strudel aux pommes et Pain d’épices. Ces deux produits, en édition limitée, contiennent des protéines de lactosérum de haute qualité et moins de sucre que les pâtes à tartiner traditionnelles. Une pâte à tartiner à déguster comme bon vous semble : en garniture de crêpes, dans vos pâtisseries préférées ou même directement à la cuillère. Si crémeuse, mais sans huile de palme !

Une pâte à tartiner protéinée aux saveurs de votre pâtisserie préférée

Je n’avais jamais goûté le Strudel aux pommes. Je ne savais donc pas vraiment à quelle type de saveur m’attendre, à part à de la pomme. Et ce fût une sacré surprise ! D’abord, c’est une pâte à la texture très crémeuse, qui a un goût très subtil. Moi qui m’attendait à un goût très chimique, que nenni ! On part plutôt sur une saveur de fin d’automne, de pomme chaude, d’épices hivernales comme la cannelle, et de chocolat blanc. Le goût est hyper délicat et réconfortant, ce qui a un aspect un peu dangereux : malgré la texture très très légèrement farineuse, j’avais envie de finir le pot en une seule fois.

Mon seul regret réside dans le manque d’ingrédients naturels. Je m’attendais à la présence de compote de pomme ou d’arôme naturel de pommes. Je pensais qu’il y aurait de la vraie cannelle et des épices. Finalement non, et c’est un peu dommage quand on présente une étiquette avec de si beaux aliments. Mais malheureusement, on ne peut pas tout avoir ! Il reste à noter que par rapport aux pâtes à tartiner sucrées conventionnelles, ces deux pâtes à tartiner contiennent 85% de sucre en moins et 6x plus de protéines.