Les grandes chances des prochains Jeux Olympiques

Ils arrivent à grands pas, quelques mois après ceux d’été repoussés alors, d’une année. Les Jeux Olympiques d’hiver 2022 sont rivés dans les têtes de tous les amoureux et pratiquants de sports d’hiver dont certains, ont établi un rêve olympique depuis leur plus jeune âge. Pour la première fois de l’histoire, Pékin va devenir une ville organisatrice à la fois des Jeux d’été, comme ce fut le cas en 2008, puis en 2022, avec ceux d’hiver.

Si Pékin n’est pas forcément l’une des localités les plus parlantes pour organiser des Jeux d’hiver et que l’on aurait pu penser à des villes françaises ou d’autres autrichiennes comme celle de Saalbach, habituée d’organiser des événements sportifs et divertissants importants, nul doute que le comité d’organisation chinois saura se montrer à la hauteur d’une telle fête.

Plusieurs sportifs et équipes français auront pour ambition d’y briller et de pourquoi pas, ramener par la suite l’or olympique sur le vieux continent et plus précisément, au sein de l’Hexagone. Avec de grandes chances de médailles dans de nombreuses disciplines, la France compte bien être l’un des fers de lance de cette prochaine olympiade hivernale. Quels seront les athlètes à suivre et dont les performances pourraient bien les emmener en haut de l’Olympe ?

Alexis Pinturault

Suite aux Jeux de 2014 et 2018, le Savoyard a déjà pu étoffer son palmarès de trois médailles olympiques. Toutefois, un titre olympique est le seul manquant à son palmarès XXL le définissant incontestablement comme l’un des plus grands skieurs de l’histoire. Il a d’ailleurs franchi ce palier symbolique la saison passée en gagnant le classement général de la Coupe du monde, plus de 25 ans après le dernier Français à l’avoir fait, en la personne d’un certain Luc Alphand.

« La Pinte » l’a annoncé, l’objectif principal de sa saison réside dans ces Jeux et la quête du titre dans une des disciplines auxquelles il prendra part. S’il est logique de l’attendre sur sa discipline de prédilection qu’est le slalom géant, à l’instar de son compatriote Mathieu Faivre, récent champion du monde, Pinturault aura de forts arguments à faire valoir sur d’autres disciplines au cours de la quinzaine.

Il apparaît comme le grand favori du super combiné et pourra montrer l’étendue de son talent en slalom, mais aussi en super-G où il avait décroché, presque à la surprise générale, un titre de vice-champion du monde il y a quelques mois en Italie.

Perrine Laffont

Le programme de ces Jeux Olympiques 2022 semble simple pour l’Ariégeoise. Elle n’a que 22 ans, mais devra tout de même défendre son titre olympique obtenu avec brio du côté de Pyeongchang, il y a bientôt quatre ans. Meilleure skieuse dans sa discipline des bosses (Mogul en anglais et selon le terme de la fédération internationale de ski), Perrine Laffont semble lancée pour un doublé historique.

L’idée d’un doublé aux côtés de son ami et compatriote Ben Cavet est plus que légitime et une telle ambition est légitime du côté de l’équipe de France.

Émilien Jacquelin



Il a l’air fin prêt pour endosser le costume de leader de l’équipe de France de biathlon dans les grands événements. Moins à l’aise sur la durée et notamment sur la constance réclamée par le calendrier des coupes du monde, Jacquelin a prouvé ces dernières saisons qu’il était l’homme des grands rendez-vous et des courses d’un jour. En poursuite, où il excelle, il a toutes les qualités pour sortir du lot et décontenancer les grands favoris norvégiens pour ces futurs Jeux.

Malgré une blessure et une opération au niveau du poignet suite à une mauvaise chute en présaison, l’ami et ancien « poulain » de Martin Fourcade sera l’un des visages forts de cette équipe et au sein de la délégation française, l’une des plus grandes chances de médaille. La pression risque d’être extrêmement importante pour lui, mais jusqu’à preuve du contraire, elle ne l’a jamais vraiment dérangé.