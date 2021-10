Le planning des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 est dévoilé par une skieuse olympique

L’une des skieuses les plus connues de Grande-Bretagne, Chemmy Alcott, va bientôt présenter la couverture télévisée internationale des futurs Jeux olympiques d’hiver qui vont se dérouler à Pékin en 2022. Cette skieuse est aussi la présentatrice de l’émission Britain’s Ski Sunday. Dans le cadre de ces Jeux, elle fait part de ses remarques sur les Jeux, à travers leur mise en place.

Les Jeux Olympiques de Pékin de 2022 auront la particularité de présenter un équilibre homme-femme au sein des équipes d’athlètes qui n’a jamais été trouvé jusqu’ici. Chemmy Alcott transmet son enthousiasme sur ce sujet, car elle est une fervente défenseuse du sport et de l’égalité des femmes dans ce milieu.

“En tant que partisane de la durabilité, poursuit Chemmy, je suis très préoccupée par l’impact environnemental. J’ai lu des rapports et appris de mes amis impliqués dans la planification que ce sera un événement écologique. Après les Jeux olympiques de Londres en 2012, les premiers Jeux olympiques à grande échelle gérés de manière durable, j’ai entendu dire que Pékin introduira le premier système de ce type qui couvre l’ensemble du champ et de la portée des préparatifs olympiques. Je serai intéressée de voir comment cela sera réalisé et pourra être utilisé à l’avenir.”

En outre, dit-elle, “les bus qui transporteront les athlètes sont tous des véhicules alimentés à 100 % par de l’hydrogène, ce qui permet d’obtenir des émissions nulles. Et apparemment, toute l’électricité utilisée pour alimenter les Jeux sera de l’énergie verte générée entièrement par l’énergie éolienne et solaire, la prairie de Zhangbei servant de base à la production d’énergie éolienne.”

“Qui plus est”, révèle Chemmy, “la plupart des différents sites des Jeux d’hiver de 2022 utiliseront pleinement les structures existantes, avec peu de bâtiments nouvellement construits.”

“Nous savons qu’accueillir les Jeux olympiques dans un environnement vert est ce que le Comité international olympique s’est engagé à promouvoir et à réaliser. Je suis très impatiente de voir la merveille d’une olympiade complètement verte à Pékin en 2022”, a-t-elle déclaré.

“Bien sûr, la pandémie de Covid-19 reste une préoccupation majeure. Elle a touché beaucoup d’entre nous et les restrictions en vigueur au Royaume-Uni rendent les voyages à l’étranger très difficiles pour le moment. Les athlètes que je connais ont eu du mal à se déplacer dans le monde entier pour participer aux différentes épreuves de qualification olympique, mais ils sont toujours enthousiastes à l’idée de concourir à Pékin.”

“Un de mes amis travaillant à Pékin m’a dit que vivre là-bas donne l’impression d’un retour à la normale. Apparemment, on peut aller dîner, faire du shopping, voyager, regarder des événements sportifs et assister à des concerts librement, on a presque l’impression qu’il n’y a pas de pandémie.”

“J’ai participé aux Jeux olympiques d’hiver à quatre reprises. Cela me rassure, car si je vais à Pékin pour présenter ou regarder les Jeux olympiques d’hiver, les organisateurs feront en sorte que ce soit aussi sûr que possible. J’ai hâte de participer aux Jeux, de profiter de la culture et, je l’espère, de faire du tourisme pendant mon séjour en Chine.”