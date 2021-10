Les attractions incontournables de Boston à ne pas rater

La ville de Boston n’est pas seulement une ville riche en histoire et en culture. On y trouve aussi des hôtels de luxe, des restaurants chics, des galeries d’art et la plus ancienne université du monde, l’université Harvard ! La ville offre tellement de choses à découvrir qu’il peut être difficile de choisir ce que vous voulez le plus de votre voyage. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un certain nombre de sites qui resteront toujours sur votre liste d’incontournables.

Avant de vous rendre aux USA, vous devrez vous assurez d’être vacciné contre le covid-19 et d’être en possession d’un ESTA. Nous vous conseillons de bien vous renseigner si vous voulez savoir quelles sont les règles en matière d’ESTA USA en cette période de Covid ?

Le Public Garden : le site le plus emblématique du centre-ville de Boston

Ce magnifique jardin publique abrite un arbre majestueux qui vivait déjà bien avant que les États-Unis d’Amérique n’existent. Les pelouses sont un peu moins soignées mais pas moins belles pour leur naturalisme, et dans certains endroits, elles sont connues pour être de bons endroits pour écouter de la musique classique le dimanche après-midi. Le Public Garden fait partie du Boston Common, un parc public situé juste en face de la Massachusetts State House. Le terrain de cet espace vert a été acheté en 1634, et il a été utilisé comme site de loisirs depuis lors. Pendant la Révolution américaine, des milliers de Bostoniens se sont rassemblés ici pour protester contre la domination britannique ; peu après, leurs compatriotes se sont réunis sur le Common pour célébrer la liberté.

Une promenade dans les rues de la ville : Freedom Trail

La Freedom Trail est un sentier historique qui vous emmène dans les rues de Boston déchirées par la guerre, où se trouvent plusieurs des sites historiques les plus importants d’Amérique. Il s’agit d’une promenade de plus de 4 kilometres, menant de Boston Common au monument de Bunker Hill à Charlestown, ce qui en fait une promenade parfaite pour les enfants et les adultes de tous âges.

Le Freedom Trail est une visite autoguidée qui dure environ 3 heures. Vous pouvez choisir de faire le parcours en une seule journée ou de l’étaler sur plusieurs jours, avec un site différent chaque jour. Le fait de le faire sur plusieurs jours vous permettra de passer plus de temps sur les sites et d’en apprendre beaucoup plus sur la promenade que si vous le faisiez en une seule journée.

Le célèbre aquarium de la Nouvelle-Angleterre

Ce gigantesque réservoir océanique est un aquarium qui abrite des requins élancés et de vénérables tortues de mer au New England Aquarium. Il s’agit d’une énorme et époustouflante reconstitution d’un récif des Caraïbes autour de laquelle les visiteurs peuvent se promener en montant à 7 m dans les airs, avec des panneaux transparents révélant 1 000 espèces de poissons différentes. Il s’agit de l’une des attractions touristiques les plus populaires de Boston. Il présente une grande collection d’animaux des eaux tropicales, un récif corallien vivant avec des tortues de mer et des poissons exotiques, et des repas quotidiens. En mai, l’aquarium ferme plus tôt que prévu pendant deux semaines.

Beacon Hill, le quartier le plus ancien et le plus historique de Boston

Le quartier le plus prestigieux de Boston depuis le début des années 1800, Beacon Hill est bordé de rues pittoresques, éclairées au gaz et notoirement inclinées et étroites. Beacon Hill présente une architecture des périodes géorgienne, fédérale et néo-grecque qui ont été désignées comme monuments historiques par la Boston Landmarks Commission. Ce quartier historique recèle de nombreux trésors architecturaux, comme les maisons ayant appartenu à John Hancock, Samuel Adams, Louisburg Square et le plus ancien jardin public d’Amérique, The Common. La rue la plus historique de Boston, Beacon Street, est la troisième plus ancienne route d’Amérique. Parmi les résidents célèbres du quartier de Beacon Hill à Boston, on trouve Harrison Ford, Denis Leary, Big Papi David Ortiz et John Hancock.

A la découverte du quartier North End

Le North End est l’un des quartiers les plus anciens et les mieux préservés de Boston. Le North End était à l’origine une ville distincte de Boston, avec son propre code postal. Il englobe l’ancien front de mer qui servait autrefois de destination commerciale et résidentielle animée. En fait, c’était le cœur de la classe ouvrière de la ville depuis l’époque coloniale. Les rues étroites bordées de vieilles maisons ont souvent accueilli la nouvelle vague d’immigrants de la ville, d’abord des juifs européens au milieu des années 1800, suivis par des immigrants irlandais quelques décennies plus tard pour s’installer, ainsi que des immigrants italiens au XXe siècle. Aujourd’hui encore, le North End continue d’attirer de nouveaux résidents, tels que des couples de yuppies et de jeunes professionnels.