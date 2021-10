7ème édition du Salon du Livre d’Histoire de Villeneuve-Loubet les 23 et 24 octobre

La septième édition du Salon du Livre d’Histoire de Villeneuve Loubet aura lieu les 23 et 24 octobre et débutera, vendredi 22 octobre, par une rencontre avec Gilles Kepel, essayiste, spécialiste du Moyen-Orient. Durant tout le week-end, le public pourra rencontrer de nombreux auteurs, assister, gratuitement, à des projections, et participer à un grand Quiz sur l’histoire de France.

Jean Sévillia, invité d’honneur de cette septième édition

Journaliste, essayiste et historien, Jean Sévillia est chroniqueur au Figaro Magazine et membre du conseil scientifique du Figaro Histoire. Il a notamment publié, chez Perrin, Zita impératrice courage, Le Terrorisme intellectuel, Historiquement correct, Quand les catholiques étaient hors la loi, Histoire inédite de la France en 100 cartes ainsi que, chez Fayard, Historiquement incorrect et Les Vérités cachées de la guerre d’Algérie. Il viendra dédicacer son dernier ouvrage Le dernier carré (Perrin) et participera à un débat samedi.

Une trentaine d’auteurs invités

Outre Gilles Képel et Jean Sévillia, de nombreux auteurs seront présents samedi et dimanche pour dédicacer leurs derniers livres et participer à des débats. Il y aura notamment, Didier Bonnafous, Jacques Ferrandez, Jean-Loup Fontana, Eric Fouassier, Florence Quentin, Franck Tétart, Ralph Schor, Carine Marret, Dominique Missika, René Guitton…

Des projections, un grand quiz, une exposition et de la musique

Le salon du Livre d’Histoire proposera également au public d’assister à la projection du dernier film d’Eric Barbier, adapté du roman de Gaël Faye, Petit Pays ainsi qu’à celle du documentaire de Raoul Peck, I am not your negro, explorant le thème du racisme, et basé sur les écrits inachevés de James Baldwin.

Samedi, pour clôturer cette première journée, l’auteur-compositeur sénégalais Pape Amath N’diaye, dit Paamath invitera le public à un intermède musical.

Dimanche 24 octobre, ce sera le moment de tester ses connaissances avec le grand quiz de l’histoire de France. L’auteur Rémi Kauffer lira les questions de ce jeu ouvert à tous (à partir de 12 ans).

Il sera également possible de visiter l’exposition (jusqu’au 9 novembre) « Guerre et chevaliers du Moyen-Age aux Temps Modernes » au Musée d’Histoire et d’Art.

Pour plus de renseignements sur le Salon du Livre d’Histoire : www.villeneuveloubet.fr