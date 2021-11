Une plateforme vibrante est-elle efficace

Que ce soit pour maigrir, maintenir son poids idéal, affiner sa silhouette ou autre, pratiquer une activité physique régulière est essentiel pour atteindre les objectifs fixés. Parmi les équipements sportifs les plus prisés actuellement, il y a la plateforme vibrante. Cette dernière sollicite l’ensemble des muscles pour améliorer la condition physique et affiner la silhouette de son utilisateur. De nombreuses stars telles que Madonna et Heidi Klum l’ont déjà adopté dans leur routine d’exercices quotidiens. Les plateformes vibrantes sont-elles vraiment efficaces ? Pourquoi les utiliser ?

À quoi sert la plateforme vibrante ?

Les séances d’entraînement effectuées avec une plateforme vibrante stimulent efficacement la contraction et la relaxation des groupes musculaires plus d’une dizaine de fois par seconde. Fonctionnant à l’aide d’un ou de plusieurs moteurs, la plaque de la machine permet de se muscler, de maigrir, d’améliorer la circulation sanguine et de booster le drainage lymphatique. Pour en savoir plus à ce sujet, n’hésitez pas à consulter un guide détaillé sur la plateforme vibrante sur le web. Mais ce nouvel accessoire innovant est-il vraiment efficace ? Nombreuses sont les raisons pour lesquelles vous devriez miser sur une plateforme vibrante pour améliorer vos entraînements sportifs.

Plateforme vibrante : une efficacité prouvée

De nombreuses revues scientifiques telles que la revue Medicine & Science in Sports & Exercise et la revue Biology of Sport ont déjà démontré l’efficacité de ce type d’appareil de fitness motorisé. Selon celles-ci, l’entraînement avec une plateforme vibrante permettrait d’améliorer la force musculaire notamment au niveau des genoux, des jambes et du dos. Une analyse réalisée par l’Association européenne pour l’étude de l’obésité affirme que la plateforme vibrante est également efficace pour réduire les graisses et la cellulite. Cette étude a, en effet, démontré que les femmes en surpoids suivant une alimentation saine et effectuant de courtes séances d’exercices sur une plateforme vibrante maigrissent plus vite que celles qui s’entraînent de manière conventionnelle.

Les séances d’entraînement effectuées avec une plateforme vibrante diminueraient aussi l’impact négatif du stress sur la santé selon une analyse publiée dans la revue européenne de physiologie appliquée. Les vibrations du corps diminueraient les niveaux de cortisol dans le corps. Il s’agit d’une hormone libérée durant les états de stress.

Comment fonctionne une plateforme vibrante ?

Quel que soit le modèle, la plateforme vibrante fonctionne par micro-vibrations. Émises par le moteur, ces dernières atteignent les muscles à une fréquence comprise entre 20 et 60 Hz et une amplitude de 0 à 15 mm. Les mouvements de l’appareil de fitness contracte et relâche les muscles à une vitesse 50 fois plus rapide que les exercices de musculation classiques.

Les effets obtenus varient en fonction des variations de fréquence, de la posture adoptée, de la partie du corps en contact avec la plateforme ainsi que du type d’exercice effectué. Il est possible de transposer la plateforme au sol pour faire des pompes, des squats, des fentes et bien d’autres. Pour optimiser les résultats, il est conseillé d’utiliser cet appareil au moins trois fois par semaine pendant 10 à 20 minutes.

Comment choisir sa plateforme vibrante ?

De nombreux points sont à considérer avant de choisir une plateforme vibrante. Votre choix devra essentiellement dépendre de vos objectifs. Par exemple, la plateforme oscillante vous conviendra parfaitement si vous souhaitez perdre du poids, réduire la cellulite et affiner la silhouette. Par contre, si vous souhaitez vous muscler ou gagner en masse musculaire, optez pour une plateforme vibrante. Elle fait travailler les jambes, les bras et bien d’autres parties du corps.

Pour profiter d’un entraînement plus complet, choisissez la plateforme vibrante et oscillante qui combine les avantages des deux appareils précédents. Bien entendu, le prix est un détail important à ne pas négliger. Celui-ci varie généralement selon la marque, la puissance du moteur, des accessoires intégrés, du poids maximal supporté et du niveau sonore de l’appareil. Généralement, les plateformes vibrantes coûtent entre 100 et 500 euros.

S’exercer sur une plateforme vibrante est une bonne alternative aux séances de musculation et de fitness conventionnelles. Les résultats se remarquent en peu de temps. De plus, c’est un appareil de fitness pratique et facile à utiliser. Choisissez le modèle qui vous convient en fonction de vos besoins, de votre budget et de vos objectifs. Toutefois, il est à noter que l’utilisation de cette machine doit essentiellement se faire en complément d’une hygiène de vie saine. En ce sens, veillez à avoir une alimentation équilibrée et à boire au moins 1,5 l par jour.