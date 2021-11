Domaine Saint-Firmin – Sélection de vins pour les tables de fêtes

Le domaine Saint-Firmin est un domaine viticole niché au cœur de la ville d’Uzès, qui présente à travers des vignerons passionnés, différents vins. Un vignoble riche et biologique, qui permet de développer des vins de qualité, en rouge, rosé et blanc.

Le domaine Saint-Firmin est un domaine viticole, de la ville d’Uzès, duché de France, près de la garrigue Uzétienne, où poussent les vignes assommées de soleil et arrosées des pluies cévenoles. Un vignoble, qui depuis trois générations offre un savoir-faire familial ayant soigneusement été transmis, afin d’offrir le meilleur de toutes ces expériences. Dans un souci de respect de l’environnement, les 45 hectares de vignes sont enherbés et progressivement mis en culture biologique.

Le domaine Saint-Firmin présente pas moins de treize vins différents, entre rouges, rosés et blancs. Parmi cette belle gamme de produits, France Net Infos propose de découvrir de vins rouges qui sauront accompagner les repas de fêtes, ou ravir les amateurs de vins, qui se verront offrir ces bouteilles.

Le premier vin à déguster est le Carignan, un vin rouge issu d’un coteau calcaire. Le cépage emblématique du midi, offre un vin puissant et racé, aux tanins fermes et à la robe violine. Le vin rouge présente des notes fruitées d’agrumes quelque peu épicées, il accompagnera des toasts de tapenade d’olives noires, une garbure béarnaise ou encore de la viande rouge.

Le deuxième vin à savourer la cuvée L’absolu, qui se compose de 90% de Syrah et de 10% de Grenache noir. C’est un vin puissant, élevé en fût de chêne pendant 22 mois, lui offrant ainsi une certaine force en bouche. Le vin n’est élaboré que lors des grands millésimes, puis élevé en barriques de chêne, pour un parfum boisé, puissant et riche. Le nectar offre aussi des notes de fruits noirs, réglisse, épices et sous-bois, avec une robe foncée, belle et brillante. L’absolu est à déguster lors de repas de fêtes, avec des plats en sauce, des viandes rouges, quelques épices, ainsi que des fromages de caractère ou affinés.

Le domaine Saint-Firmin présente quelques vins d’exception et de qualité, qui sauront trouver leur place lors des repas de fêtes, notamment le Carignan, un vin rouge puissant et racé, ou encore plus L’absolu, un vin rouge puissant et boisé.

