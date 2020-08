Le temps des Mitaines – Cœur de renard

Cœur de renard est le deuxième tome de la série jeunesse Le temps des Mitaines, des éditions Dargaud. Une bande dessinée de Loïc Clément et Anne Montel, qui met en avant un des personnages principaux de la série, à travers une chronique sociale adaptée aux jeunes lecteurs.

Dans la cour de l’école, Arthur raconte, une nouvelle fois, ses exploits et son combat contre le professeur Robbie. Il explique qu’il les a tous sauvés grâce à son pouvoir… Devant lui, deux jeunes filles sont en extase et affirment qu’Arthur est un héros ! Un peu plus loin, ses amis n’en peuvent plus. Le petit ours, à chaque itération, s’octroie davantage le bon rôle, agaçant ainsi Pélagie, Kitsu, Willo et Gonzague. Quoique Pélagie le trouve toujours aussi merveilleux… Gonzague, lui, se réjouit, car il ne va plus subir tout cela longtemps, car ce soir même, ce sont les vacances ! Mais pendant cette période, tous les élèves doivent effectuer un stage. Aussi, chacun rappelle aux autres, ce qu’il va faire et avec qui. Kitsu a l’air d’être en colère, car elle fait son stage avec Arthur, qui a la tête comme un melon, et cela, elle ne le supporte pas. Bientôt, chacun se retrouve chez son maître de stage…

C’est une nouvelle aventure qui s’annonce pour les cinq jeunes héros des Mitaines, en stage dans différents lieux de la ville et en contact direct avec les problèmes de certains petits producteurs. En effet, ce deuxième tome est plus une chronique sociale, qui se présente à travers une injustice de la grande distribution contre les petits producteurs. Le harcèlement du banquier, le surendettement, la délocalisation, la pression, le monopole, et autres arnaques sont ainsi démontrés aux jeunes lecteurs qui découvrent aussi la générosité et les super-pouvoirs des héros, qui vont tenter de sauver la petite entreprise de Monsieur et Madame Lupin, et bien plus encore… La bande dessinée est très bien découpée, plaisante et douce, entre tendresse et humour, mettant un peu plus en avant Kitsu. L’histoire est touchante, révélant aussi une dure réalité, pour sensibiliser les enfants, témoins, eux aussi, de ce malaise social. Le dessin est toujours aussi doux, rond et agréable, avec cet univers enfantin, fantastique et anthropomorphique.

Cœur de renard est le deuxième tome de la série fantastique Le temps des Mitaines, paru aux éditions Dargaud. Une chronique sociale entre tendresse et humour, dévoilant aussi la dure réalité, la pression de la grande distribution sur les petits producteurs, à travers un récit poétique, drôle et sensible.