Sodastream – LA machine à eau gazeuse pratique & écologique

Sodastream fait partie des appareils dont j’entends beaucoup de bien depuis des années. Et à chaque fois, je me demande pourquoi les utilisateurs l’apprécient autant. Jusqu’à ce que je me décide à le tester dernièrement. Et je dois dire que j’ai été bête de ne pas me l’offrir plus tôt. Sodastream n’est pas prêt de quitter ma cuisine, je l’ai trouvé pratique, économique et nécessaire à l’environnement.

Pour ceux qui comme moi hésitent encore à franchir le pas, je vous encourage à lire mon ressenti ci-dessous pour vous faire un vrai avis.

Sodastream : Une machine à eau pétillante

J’imagine que tout le monde ne connaît pas Sodastream, alors j’ai décidé de vous le présenter plus longuement. Pour résumer, il s’agit d’une machine à eau pétillante. Grâce à une bouteille de gaz intégrée au dos de l’appareil, vous aurez la possibilité de transformer votre eau plate en eau gazeuse, en quelques secondes. Il suffira d’appuyer le nombre de fois souhaité sur le bouton prévu à cet effet, pour choisir l’intensité de vos bulles. Depuis quelque temps, elle propose aussi une gamme de doses concentrées de sodas, type Pepsi et 7Up. Et également des packs composés de sirops bio, dont j’aurai l’occasion de vous reparler.

L’utilisation est simplissime :

Vissez votre bouteille de gaz dans l’appareil Versez l’eau du robinet dans la bouteille Emboîtez soigneusement la bouteille Gazéifiez en appuyant sur le bouton Et… dégustez

Découvrez les 3 modèles de Sodastream

Sodastream propose 3 modèles de machines différents, à savoir :

Spirit Classique : Il s’agit de celle que j’ai testée et dont je vais vous parler plus longuement. Un modèle standard au design épuré, on ne peut plus simple d’utilisation.

: Il s’agit de celle que j’ai testée et dont je vais vous parler plus longuement. Un modèle standard au design épuré, on ne peut plus simple d’utilisation. Crystal verre : Comme son nom l’indique, ce modèle se distingue par sa carafe en verre qui va encore plus préserver la qualité des bulles.

: Comme son nom l’indique, ce modèle se distingue par sa carafe en verre qui va encore plus préserver la qualité des bulles. One Touch Electrique : Un modèle automatique qui offre 3 niveaux de gazéification en se contentant d’appuyer sur le bouton.

Pour chaque modèle, vous aurez la possibilité de choisir entre un pack “expert” et un pack “découverte” aux prix et contenus différents. Aussi, je vous encourage à vous rendre sur le site officiel pour vous faire une idée de ce qu’ils contiennent : bouteilles, divers concentrés, etc.

Sodastream : Pratique, économique, écologique

Sodastream possède de nombreuses qualités :



La facilité d’utilisation



Simplissime, grâce à une simple pression sur un bouton. La seule chose à laquelle il faut penser : changer la bouteille de gaz une fois qu’elle est vide. Pour cela, plusieurs solutions s’offrent à nous : l’achat direct en ligne d’une nouvelle bouteille ou l’échange d’un cylindre vide contre un plein.

Encore une fois, tout est très bien expliqué sur le site officiel.

Des économies toute l’année

Sodastream est très économique. Plus besoin d’aller acheter des packs d’eau à gogo en GMS qui en plus pèsent leur poids ! Ramené à l’année, les consommateurs d’eau pétillante s’y retrouveront financièrement à coup sûr.

Écologique

Le gros plus de Sodastream : réduire le nombre de bouteilles en plastique à usage unique. Réduire nos déchets pour préserver la planète. Et ça, c’est juste génial ! Et rien que pour cette raison – et si on a les moyens bien sûr – on devrait tous investir dans une Sodastream.

Mon avis sur le modèle Spirit Classique

Comme je vous l’ai dit en intro, cela fait un moment qu’on me dit qu’il faut que je m’y mette. Je repoussais à chaque fois et puis récemment, j’ai eu un cas de conscience. À la maison, nous consommons énormément d’eau, et je passais mon temps à recycler des bouteilles en plastique. Honnêtement, cela a été la raison première de mon souhait de passer à Sodastream, et je ne regrette pas !

Franchement, je suis conquise. Que dire de plus si ce n’est que le modèle Spirit a su me convaincre dès la première utilisation.

Les couleurs proposées sont sympas, elles changent un peu de l’ordinaire. J’ai aimé l’idée de choisir l’intensité des bulles. Je suis une amoureuse de l’eau pétillante accompagné d’une rondelle de citron. Alors je suis ravie de pouvoir utiliser Sodastream chaque jour à la maison.

J’ai eu le plaisir de goûter à deux sirops bio, à savoir celui au citron vert et celui au cassis. J’ai eu un coup de cœur pour la saveur citron qui est divine. Elle n’est absolument pas chimique comme un sirop lambda. Accompagnée de quelques bulles, la boisson est encore plus rafraîchissante, idéale en été !

En conclusion

Foncez ! Si vous hésitez encore – ce que je comprends tout à fait – je vous encourage à vous rendre sur le site officiel où tout est parfaitement expliqué. Vous pourrez aussi lire plusieurs articles intéressants sur l’environnement notamment. De plus, Sodastream propose les “30 jours d’essais”, soit la possibilité de vous laisser le temps de vous faire un vrai avis avant de vous l’offrir !

Sodastream disponible au prix de 69,99 €

Pour les utilisateurs, n’hésitez pas à donner votre avis en commentaire sous l’article.

Bel été à tous !