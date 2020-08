Amore Puro – Le gel nettoyant Inov, pour le visage

Amore Puro est une jeune marque Toscane, qui présente une gamme de quinze produits de soins et de cosmétiques à base d’huile d’olive. Un ingrédient qui possède bien des vertus bienfaitrices, pour la peau, entre hydratation, protection, régénération…

Amore Puro est une marque Toscane, créée par Jacques Vandewal, pharmacien passionné par cet or vert, qui met toute son expertise de l’huile d’olive au service du bien être de chacun, à travers des produits de soins et de cosmétiques. Une gamme qui se compète petit à petit et compte maintenant une quinzaine de produits, dont le gel nettoyant Inov.

Le flacon de gel nettoyant Inov se présente dans un flacon transparent et haut, de 200ml, qui laisse ainsi apercevoir la formule à l’huile d’olive extra vierge bio, nuancée de vert et d’or, avec des micro-capsules d’huile d’olive. Avec l’aide du bouton pressoir, il est facile de doser la quantité souhaitée, pour ensuite nettoyer la peau du visage. Le parfum est doux, assez frais et plaisant, avec quelques notes d’agrumes, de citron et de fleurs. Le gel est une base pour préparer la peau à recevoir, par la suite, les soins quotidiens, sans dégrader la structure de l’épiderme. Après avoir humidifié la peau du visage, il faut faire de petits cercles, pour émulsionner par effleurement le gel, afin de nettoyer efficacement la peau, grâce à ses micro-capsules d’huile d’olive.

L’effet est rafraîchissant, doux, protecteur et apaisant, après avoir bien rincé, évidemment. Les propriétés apaisantes de l’huile d’olive extra vierge bio sont à retrouver dans ce gel nettoyant, qui offre un soin protecteur, un effet apaisant, un nettoyage tout en douceur et prépare, tout en bienveillance, la peau du visage aux prochains soins.

Le gel nettoyant Inov est un soin qui prodigue tous les bienfaits de l’huile d’olive extra vierge bio, à travers un rituel bénéfique. La peau du visage est ainsi doucement préparée à recevoir les prochains soins, tout en lui offrant déjà l’hydratation dont elle a besoin, tout comme la protection et l’apaisement. Un soin fabuleux, parfait pour l’été ou la rentrée, afin de garder une belle peau rayonnante et douce.

La marque Toscane Amore Puro et ses produits de soins et de cosmétiques sont à retrouver par là.