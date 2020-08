L’agenda Minecraft 2020-2021, pour se construire une belle année

C’est aux éditions 404 qu’est paru l’agenda Minecraft, pour l’année scolaire à venir, 2020-2021. Un ouvrage de Stéphane Pilet, qui propose de découvrir, au fil des jours, plein de trucs et astuces pour améliorer, automatiser ou encore personnaliser son univers Minecraft.

L’univers fait de blocs est à retrouver dans cet agenda coloré, pour vivre une année scolaire entre le jeu vidéo et les leçons. Un ouvrage qui accompagnera les élèves pour une nouvelle année, au rythme de l’emploi du temps, des cours et des devoirs, mais aussi du célèbre jeu Minecraft, dont la communauté ne cesse de grandir.

Sur un fond coloré, fait de blocs, les collégiens, lycéens et étudiants, vont pouvoir, tout d’abord laisser leurs informations personnelles, en cas de besoin. Les professeurs et les matières de l’année sont également à noter, avant de compléter les emplois du temps. Un calendrier est à retrouver et les évènements à ne pas manquer sont à notifier, afin de ne rien manquer ! Une carte de France, la liste des départements et les congés scolaires permettent de se retrouver, selon sa zone et les périodes de vacances.

Ensuite, c’est réellement l’agenda qui est à découvrir et à compléter, entrecoupé d’un tas d’informations, d’astuces et de conseils sur le célèbre jeu Minecraft. Des quiz, des dessins, des listes et bien d’autres choses sont à réaliser dans cet ouvrage très complet, qui offre une belle immersion dans le jeu vidéo, avec chaque semaine des références, des illustrations, des informations, des jeux, des astuces, pour pouvoir progresser plus facilement.

A la fin de l’ouvrage, après le mois d’août 2021, sont à retrouver les classiques verbes irréguliers anglais, verbes irréguliers allemands, la conjugaison espagnole, ainsi qu’un répertoire à compléter avec les anciennes et nouvelles relations faites durant l’année scolaire.

L’agenda Minecraft 2020-2021, des éditions 404, est un ouvrage pratique et complet, parfait pour se construire une année scolaire bien remplie, mais aussi pour rythmer son quotidien, avec des trucs et astuces, des quiz et plein d’autres informations sur le célèbre jeu vidéo.