Toajêne, la bande dessinée originale des éditions Delcourt

Toajêne est un album original, drôle et sensible de Bruno Bozzetto et Grégory Panaccione, paru aux éditions Delcourt, en juin 2020. Une bande dessinée tout à fait surprenante, présentant un microbe amoureux d’une icône du cinéma…

Dans le monde improbable de la flore microbienne, un petit être saute de bouture en tige, tout en révisant ses tables d’addition et de multiplication. Il sait qu’il est trop fort, contrairement aux autres créatures qui vivent autour de lui. Mais pour tenter de trouver un compagnon, digne de lui, il essaie de donner un calcul simple à quelques créatures sur son passage. Certains lui répondent, mais les résultats ne sont pas ceux attendus. Pour le petit être, ces espèces de monstres ne comprennent rien, ils ne savent même pas compter ! Il tente alors une approche différente, en posant quelques questions philosophiques à l’une des petites créatures. Il n’a pour seule réponse, que la créature qui lui tourne le dos, pour s’en aller. Alors, il continue à parler tout seul, triste, au creux d’un nid… Mais il est rapidement réveillé par une curieuse vision, un homme et une femme qui se rencontrent et tentent de se parler, pour se comprendre…

Le récit est curieux, drôle et tendre, avec ce petit microbe pas comme les autres, qui découvre une histoire d’amour, celle de Tarzan et Jane, à travers un film qui va bouleverser sa vie. Le petit être va se prendre pour Tarzan, ou plutôt Moatarzan et tenter de trouver sa Toajêne, dans une périlleuse aventure. La bande dessinée est surprenante, originale, amusante et émouvante, avec ce petit être unique, dont l’odyssée va faire le tour du monde, dont le cri va sauver l’humanité d’une maladie incurable et dont la passion pour une star de cinéma va bouleverser le monde entier. Entre drames et passions, l’histoire est burlesque, fantaisiste et poétique, avec une touche d’humour et de questions existentielles. Un album hors norme, à découvrir, offrant une belle expérience à vivre et à partager. Le dessin, en noir et blanc, est très plaisant et expressif, avec un trait fin, travaillé et efficace.

Toajêne est un album surprenant, une petite pépite de burlesque et de tendresse, paru aux éditons Delcourt. Une histoire loufoque, drôle et émouvante d’un petit microbe unique, à la recherche de l’amour, qui pourrait aussi sauver l’humanité…