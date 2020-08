Se détendre avec l’Huile du Tigre de la Canopée

Je ne sais pas vous, mais en vacances je passe mon temps à marcher. C’est aussi la période des mariages où on passe la journée debout à piétiner. Pour certains, c’est synonymes de sports extrêmes : voile, wakeboard, etc. Le corps en prend un coup, et il est essentiel d’en prendre soin. Je vous propose donc de découvrir l’Huile du Tigre de La Canopée qui est devenu mon allié détente !

La Canopée ? Connais pas.

Ce n’est que très récemment que j’ai découvert la marque La Canopée. Fidèle à mes principes, j’ai tout de suite apprécié leurs valeurs. En effet, La Canopée est une marque qui valorise les produits de la nature pour composer des soins naturels, vegan et made in France. Cécile, ingénieure chimique, et Juliette, designer et communicante, ont lancé le projet il y a 3 ans à Grasse, dans la capitale des parfums. Elles nourissaient le désir de proposer des cosmétiques éco-responsables, bons pour l’environnement et pour nous. Ainsi, dans la mesure du possible, La Canopée privilégie le grade vierge ou biologique de chaque matière, et travaille à des contenants entièrement recyclables.

Avec les avancées de la chimie verte, il n’y a plus vraiment d’excuse maintenant pour continuer à se servir de matières synthétiques nocives pour notre peau et pour l’environnement. Il y a de plus en plus de choix et La Canopée est venue se positionner sur le marché. Avec des cosmétiques entièrement naturels, pointus et bons pour notre peau et pour la planète, leur recette part gagnante ! La marque propose des 5 gammes de soin visages et des soins corps riches et généreux. On peut également chercher ce qui nous convient par activité (anti-pollution, antioxydant, hydratant et repulpant, etc.).

L’huile du Tigre de La Canopée

J’ai pu tester l’Huile du Tigre et j’ai rapidement été convaincue. Destinée aux personnes sportives (que je ne suis pas), ça ne m’a pas empêché de m’approprier ses bienfaits. Il n’y a pas besoin d’avoir l’étiquette sportive pour avoir envie de détendre ses muscles. Et comme je le précisais au début de cette article, observez l’état des muscles de vos jambes après douze heures à rester debout à un mariage, à piétiner et danser, et on en reparle. J’affirme donc que ce soin est à destination de tout le monde et fait un bien fou. La texture huileuse est parfaite pour les massages, permettant aux mains de bien glisser sur la peau.

Lorsque j’ai reçu cette huile, je ne connaissais pas du tout La Canopée. J’avoue aussi que je n’avais pas vraiment l’habitude d’utiliser ce genre de produit. Si j’avais des courbatures, je me contentais de souffrir en silence ou de râler. Ça allait bien passer, de toute façon. Mais j’ai voulu tester, car le seul décontractant musculaire que j’utilise aujourd’hui est l’indémodable baume du tigre. J’ai été intriguée car je me demandais si c’était un clin d’œil à ce produit miracle !

À peine ai-je ouvert le flacon que l’odeur m’a emportée. Bon, elle ne ressemble en rien à celle du baume du tigre. Au contraire, elle est beaucoup plus douce et florale, j’ai tout de suite adoré. Composée de camphre, de menthol, de sésame et d’eucalyptus, l’ensemble décontracte et revigore en détendant les tensions accumulée. La fraîcheur du menthol agit comme un coup de fouet sur les muscles avant de se réchauffer sous le contact des mains masseuses. Son action anti-inflammatoire permet de soulager la douleur en l’associant aux mouvements de massages. Le camphre est souvent utilisé pour soulager les contractures musculaires et relaxer la peau. Quant à l’eucalyptus et l’huile de sésame, elles permettent d’en faire un véritable soin nourrissant et apaisant en relaxant muscles et articulations.