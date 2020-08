Maison Brémond 1830 : De délicieux mets pour nos apéritifs & barbecues

Je déclare officiellement ouverte la saison des barbecues, apéritifs et autres régalades ! La Maison Brémond 1830 a bien compris qu’en cette période difficile, il fallait mettre un peu de soleil dans nos assiettes. Elle propose de délicieux mets à picorer, ainsi que des pépites au rayon des sauces pour accompagner nos viandes cet été. J’ai eu le plaisir de découvrir quelques produits, et sans surprise… Je me suis régalée !

Cela fait maintenant 3 ans que je vous parle de la Maison Brémond 1830, cette belle marque d’épicerie fine. En revanche, c’est la première fois que je vous en parle en été ! D’habitude, il fait un froid glacial dehors, puisque c’est à l’occasion des calendriers de l’Avent. Cette fois-ci, j’ai pu goûter à une sélection de produits ensoleillés, qui sentent bon les vacances. Étant donné que nous sommes nombreux à ne pas partir cette année, la marque s’est dit qu’un peu de plaisir culinaire nous mettrait du baume au cœur.

Un apéritif qui sent bon l’été avec la Maison Brémond



Parmi les nouveautés au rayon apéritif, il y a la pulpe d’olives. Alors si vous êtes comme moi et que vous n’envisagez pas un apéro sans olives, vous allez adorer les deux recettes que je vais vous présenter.

J’ai eu l’occasion de goûter à deux recettes provençales, à savoir :

La pulpe d’olives noires, figues, noix et balsamique de Modène

La Pulpe d’olives vertes, amandes grillées & balsamique blanc

J’ai d’abord pensé que cela aurait le même goût et la même texture que la tapenade. En réalité, le goût est complètement différent. Dans les deux recettes, on retrouve une olive grossièrement découpée et aromatisée. Et non pas le goût de la tapenade tel qu’on le connaît, à savoir un mélange d’olives et de câpres. Je n’avais encore jamais retrouvé de telles saveurs et pourtant je suis une adepte de l’olive sous toutes ses formes. J’ai aimé la recherche et le raffinement de cette recette. Les ingrédients qui viennent la compléter se marient bien avec l’olive. Surtout la figue et le balsamique qui lui apportent un côté sucré assez agréable.

La seconde recette m’a surprise par son goût, car je ne pensais pas que l’amande se mariait si bien avec l’olive. Elle est relativement fraîche en bouche et je trouve qu’elle accompagne parfaitement les viandes blanches.

Les tarallis natures

J’ai dégusté ces pulpes d’olives de diverses façons, avec notamment les tarallis natures qui sont délicieuses. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s’agit de petits biscuits croustillants à la forme arrondie, imbibés de vin blanc et d’huile d’olive. De la pure gourmandise, que ce soit seul ou accompagné de pulpe ou de tapenade. Les tarallis pourront remplacer le pain sans aucun souci ; elles sont légères et se laissent manger avec beaucoup de plaisir.

Quelques accompagnements pour le barbecue

Que les adeptes de barbecues se rassurent, la Maison Brémond a pensé à les régaler également. Elle a fait preuve d’imagination en concoctant un Ketchup tomates & olives noires complètement différent, un délice. Je ne suis absolument pas fan de Ketchup en temps normal (trop chimique à mon gout), mais celui-ci se laisse manger bien volontiers. Il pourra accompagner toutes les viandes et même servir de marinade.

J’ai également pu goûter à la sauce marinade épicée Piri Piri qui n’est pas si épicée que cela en bouche. Petits et grands pourront donc en manger sans aucun souci. Elle se compose de vinaigre de Xerès d’Andalousie, huile d’olive, piment, paprika, persil, coriandre et ail et du piment Harissa originaire de Tunisie. Elle va se marier à merveille avec la viande, mais aussi le poisson et les frittes. Vous m’en direz des nouvelles !

La Maison Brémond propose des produits sains, sans additifs, sans conservateurs. Les recettes sont concoctées de façon artisanale directement en Provence. Le choix sur le site officiel est impressionnant et donne l’eau à la bouche. D’ailleurs, n’hésitez pas à vous y rendre ! Pour quels mets allez-vous craquer ? N’hésitez pas à nous dire cela en commentaire.

Bel été à tous !