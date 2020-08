Tour de France 2021 : Le grand départ à Brest

Les organisateurs du Tour de France ont annoncé lors d’une conférence de presse au Conseil Régional de Bretagne à Rennes que le Grand Départ du Tour de France 2021 sera donné de Brest. La pointe du Finistère lancera la course pour la 4e fois de l’histoire, après 1952, 1974 et 2008.

Quatre étapes 100 % bretonnes seront au programme du Tour à partir du 26 juin prochain, avec des rendez-vous déjà déterminants pour les prétendants au Maillot Jaune.Le Grand Départ initialement prévu à Copenhague a été reporté à l’édition 2022.

Lorsque le vent souffle, il se dit que les Bretons se distinguent comme les plus fins manoeuvriers. Dans les dernières semaines, ils se sont montrés à la hauteur du rendez-vous de l’opportunité et de la fidélité au Tour de France lorsque le ciel s’est assombri au-dessus de Copenhague, le calendrier sportif embouteillé de l’été 2021 reportant l’organisation d’une première visite du Tour au Danemark. Au lieu de l’option nord, la 108e édition met donc le cap à l’ouest et s’établira pour sa première séquence à Brest, qui détenait déjà le record de la ville ayant accueilli le plus de grands départs, hormis Paris. Lors des précédents coups d’envoi donnés de la pointe de Bretagne, la voie avait été ouverte aux succès de Fausto Coppi en 1952, à la dernière victoire d’Eddy Merckx en 1974, puis à Carlos Sastre en 2008.

Après la 32e visite de la Grande Boucle à Brest, qui a figuré au programme de la course dès 1906, le tracé sera conçu avec l’intention d’explorer la Bretagne de l’Armor (littoral) comme ses territoires de l’Argoat (intérieur), la diversité des paysages permettant surtout de construire des étapes sélectives, plaçant déjà les favoris face à leurs responsabilités. Pour ces quatre étapes 100 % bretonnes, les détails seront annoncés lors de la présentation du Tour le 29 octobre prochain au Palais des Congrès de Paris.

Le Tour de France en Bretagne : chiffres-clés

– 170 étapes disputées avec départ ou arrivée dans la région depuis 1906

– 33 villes bretonnes différentes ont accueilli une étape

– 6 grands départs ont été donnés à Brest (1952-74-2008), Rennes (1964), Plumelec (1985) et Saint-Brieuc (1995)

– 153 coureurs bretons ont participé au Tour entre 1905 et 2019 (participation record en 1958 : 14)

– 4 Bretons ont remporté le Maillot Jaune final du Tour : Lucien Petit-Breton (1907-08), Jean Robic (1947), Louison Bobet (1953-54-55), Bernard Hinault (1978-79-81-82-85)