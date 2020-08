Le chanvre et les graines de cannabis comme aliment

Les graines de cannabis sont parmi les céréales les plus nutritives que nous connaissons. Riche en protéines de haute qualité et pauvre en graisses saturées, elles contiennent tous les acides gras indispensables à l’homme.

Manger les graines issues de la plante de cannabis était probablement la première rencontre humaine avec le cannabis, lorsque les chasseurs et les cueilleurs imitaient les innombrables oiseaux et animaux qui se régalaient également les graines de cannabis nutritives.

De nos jours, vous pouvez facilement trouver des graines de de marijuana de haute qualité, et acheter graines de cannabis en ligne sur Sensoryseeds.

Les graines de cannabis

Les graines de chanvre contiennent de l’huile nutritive et ont une teneur élevée en protéines, ce qui en fait une précieuse culture industrielle.

De plus, les graines de cannabis sont maintenant devenues indispensables dans les cuisines modernes.

En effet, la graine de cannabis est extrêmement saine : elle contient tous les acides aminés et acides gras essentiels dont un corps vital a besoin. Vous trouverez en ligne un bon nombre de recettes avec des graines de cannabis. Dans la cuisine biologique saine et moderne, les graines de cannabis (pelées ou non pelées) sont de plus en plus populaires, et il est facile de cuisiner avec des graines de chanvre.

Graines de cannabis : un source nutritive exaltante ?

Voulez-vous vieillir tout en restant beau et en bonne santé pendant longtemps ? Il suffit de bien se nourrir et d’apporter a votre corps les bons éléments !

« Nourrissez-vous de graines de cannabis saines et pures et gardez votre jeunesse !» … malheureusement, cela ne fonctionne pas aussi facilement. Mais il est important de savoir que les graines de cannabis sont des aliments miracles, à la mode, qui peuvent toujours vous aider à rester en bonne santé à long terme, et à conserver une apparence jeune.

Voici un bref aperçu sur l’histoire et les antécédents de l’un de nos principaux ingrédients pour la santé et le bien-être : les graines de cannabis.

Une brève histoire de la plante de chanvre

Le cannabis Sativa, le nom latin de la vraie plante de chanvre d’où proviennent les graines de cannabis, fait penser à la plupart des idées reçues, et des drogués de la Jamaïque.

Mais ne vous inquiétez pas, les graines de cannabis ne vous font pas planer. Parce que les graines proviennent de plantes à partir desquelles on produit du cannabis avec THC, enivrant, mais la graine de cannabis elle-même ne présente pas de THC avant d’être cultivée.

Le cannabis est l’une des plus anciennes cultures au monde et a toujours offert aux gens une variété d’utilisations.

Malheureusement, les propriétés positives du cannabis, ainsi que la plante elle-même, ont pris un énorme recul quand il a été interdit dans de nombreux pays du monde occidental au 20e siècle, en raison d’interdictions diverses et variées à travers le monde. Depuis, cependant, le cannabis est à nouveau en hausse et devient une partie de plus en plus importante de la nutrition saine moderne en tant que «super-aliment».

Qu’est-ce qui rend les graines de cannabis si saines ?

Vous découvrirez bientôt pourquoi le battage médiatique sur les graines de cannabis est justifié, car elles sont en fait de véritables polyvalents : elles contiennent une variété de nutriments et de substances vitales telles que le zinc, le magnésium et le fer.

Avec jusqu’à 37 g de protéines pour 100 g, elles contiennent également deux fois plus de protéines que les amandes et autres noix.

De plus, les plus de 20 acides aminés, oméga-3 et oméga-6 et antioxydants différents vous aident dans une alimentation saine et équilibrée.

Le potassium et le calcium en tant que minéraux supplémentaires ainsi que les vitamines A, B, C, D et E font le reste pour faire un retour pour le Cannabis Sativa.

À quoi servent les graines de cannabis

Tous ces nutriments et substances vitales contribuent à des processus importants dans le corps, dont nous remarquons également quelque chose sans d’abord vérifier nos valeurs sanguines.

Par exemple, les acides gras assurent une croissance saine des cheveux et des ongles, et une peau propre. Les antioxydants qu’il contient sont vraiment de bons amis de notre système immunitaire car ils protègent nos cellules contre les dommages et la dégénérescence (changements dans la constitution génétique de la cellule).

Par exemple, le maintien du mécanisme naturel de contrôle et de réparation ralentit le processus de vieillissement et réduit le risque de cancer.

De plus, l’acide gamma-linoléique rare peut être trouvé dans les graines de chanvre, ce qui contrecarre une grande variété de maladies dans le corps, comme le diabète. En tant que petit module complémentaire, ils contribuent à favoriser la digestion,

Ce que vous pouvez faire avec des graines de cannabis

Êtes-vous convaincu du miraculeux ? Vous pouvez facilement les intégrer dans votre alimentation précédente pour bénéficier de leurs effets :

+ Snack sur des graines de cannabis pelées juste entre les deux.

+ Ajoutez-le comme garniture à votre muesli ou salade.

+ Mélangez-les dans des pâtes à tartiner ou du pestos.

+ Faites-les cuire dans du pain ou de la pâte à gâteau.

+ Donnez à votre smoothie ou shake protéiné ce quelque chose avec quelques graines de cannabis.

+ Ou ajoutez-les aux pâtes, soupes ou vinaigrettes.

Vous voyez, il n’y a pas de limites à votre imagination !

Les graines de cannabis sont à nouveau de retour et à la mode, en tant que super-aliments après une longue interdiction.

Les protéines, les acides gras, les antioxydants, les minéraux et les vitamines offrent de nombreux avantages pour la santé lors de la consommation des granules nutritifs.