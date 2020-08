Ricky Zoom – Des jouets et une appli gratuite pour les enfants

Le nouveau héros des jeunes enfants, de la série Ricky Zoom, est à découvrir à travers de nouveaux jouets dérivés, de l’univers fascinant de la petite moto rouge. Aussi, la marque Tomy présente une première gamme autour des personnages de la série, distribués en magasins spécialisés et bientôt en GMS.

Tomy, grande marque de jeux et jouets, connue et reconnue, continue de faire rêver les enfants, qui vont pouvoir, désormais, jouer avec leur héros Ricky Zoom. En effet, après le succès du dessin animé diffusé sur Gulli, la marque se devait de présenter une gamme de jouets destinés aux jeunes fans. Ainsi, sont à retrouver des figurines à collectionner, un véhicule à fonction Ricky Sons & Lumières et des sets de jeux pour recréer l’univers de la petite moto rouge. Il y a aussi l’application gratuite Ricky Zoom à découvrir, pour jouer, s’amuser et retrouver Whellford, et devenir ami avec Ricky !

France Net Infos a pu découvrir le véhicule à fonction Ricky Sons & Lumières, pour les enfants à partir de 4 ans. Un jouet facilement manipulable par les jeunes fans, à l’effigie de la moto Ricky, dont le moteur rugit et la visière s’éclaire, lorsque l’on appuie sur le réservoir. Il y a quatre sons à découvrir, en pressant tout simplement sur le réservoir, pour entendre rugir le moteur du héros, prêt à partir à la rescousse ! Le viseur s’allume également, pour plus d’interactivité et d’effets, qui plairont aux enfants. Les deux roues tournent et la roue avant pivoter, afin de tourner facilement vers la droite ou la gauche.

Le jouet possède déjà les trois piles AAA qui permettent le fonctionnement des sons et lumières. Le design et les courbes sont jolies, faciles à prendre en main, pour les bambins, qui vont pouvoir s’amuser avec leur nouveau héros et partir ainsi pour de nouvelles aventures à inventer.

Tomy, grande marque de jeux et jouets, présente la nouvelle gamme de jouets autour de l’univers de Richy Zoom, issu du dessin animé du même nom. Une petite moto rouge pleine d’énergie et de surprise, que les enfants vont pouvoir retrouver à travers différents jouets, afin de vivre leurs propres aventures…

La marque Tomy et tout l’univers des jouets autour de Ricky Zoom sont à retrouver par ici.