Détours insolites en Bourgogne est un ouvrage des éditions Ouest-France, paru en mars 2020. Un livre de Frédéric Coignot, qui invite les curieux à sortir de chez eux pour découvrir la Bourgogne sous un angle authentique et original, offrant un joli voyage.

Le livre à rabats débute avec un sommaire qui présente les différentes parties de l’ouvrage à découvrir. Ainsi, après un avant-propos, le lecteur va pouvoir découvrir la Bourgogne au fil de l’eau, à travers les musées, se laisser surprendre par la nature, avant de découvrir quelques détails, un brin d’histoire et des touches originales.

Une virée dans la région, entre authenticité et originalité, qui est loin de se limiter aux vins et aux escargots. Une invitation à regarder différemment le patrimoine, sous un angle nouveau, pour s’émerveiller et découvrir des véritables trésors. Comme des moments privilégiés, où l’on savoure d’être seul, en dehors des sentiers battus, pour une découverte, un instant de bonheur simple et bienfaisant.

Les détours suggérés dans cet ouvrage curieux débutent avec l’eau, qui s’avère être une formidable compagne lors de promenades, pour découvrir de surprenants endroits. Ainsi, au fil des pages, de nouveaux et insolites endroits sont à découvrir, entre promenades au bord de l’eau, découvertes de musées, émerveillements dans la nature, la surprise dans les détails et ces irrégularités du quotidien, la remise en place des choses par leur histoire et enfin ces instants d’expériences avec le graphisme, notamment, ou les festivités.

Détours insolites en Bourgogne est un livre, des éditions Ouest-France, très curieux, bien écrit et captivant, qui entraine facilement les lecteurs dans ces lieux insolites qui font aussi la richesse de la Bourgogne. Entre descriptions croustillantes et belles photographies, l’ouvrage donne réellement envie de découvrir, de manière différente, en sortant des sentiers battus, cette région qui semble regorger de lieux inédits, pittoresques et incroyables, de découvertes et de rencontres riches et originales.