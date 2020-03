Le trésor du Cygne noir est un récit complet, une adaptation en bande dessinée du roman de Guillermo Corral Van Damme. Un bel ouvrage, très réaliste et captivant, de 216 pages, de Paco Roca, paru aux éditions Delcourt, en février 2020.

2007, dans les eaux du détroit de Gibraltar, un navire d’exploration brave le mauvais temps. Un homme avec un ciré sort du poste de pilotage, pour rejoindre péniblement, sur le pont, un certain Frank. L’homme, à la barbe blanche, doit absolument voir le reste de l’équipe qui a, semble-t-il, trouvé quelque chose. Une fois en cabine, avec quelques autres personnes, un homme explique que le sonar a détecté quelque chose tout à l’heure. Après quelques relevés topographiques, sur une carte maritime, Frank annonce qu’ils ont surement retrouvé le Cygne noir… Au ministère de la culture, à Madrid, un jeune homme se prépare pour sa première journée. Après avoir passé les portiques, il va vers son rendez-vous, auprès du directeur du cabinet du ministre. L’attente est assez longue, mais il est enfin invité à s’entretenir avec son directeur, peu sympathique.

Le récit est captivant, présentant une grande aventure et un bras de fer assez réaliste, inspiré de l’héritage d’Hergé ou encore Pratt. Le scénario est réellement bien mis en place, avec les avancées, les investigations et les combats d’Alex Ventura, nouvelle recrue du ministère de la culture d’Espagne. La bande dessinée est librement inspirée de la véritable histoire de La Mercedes, de Guillermo Corral Van Damme, emportant les lecteurs dans une belle et longue aventure, pleine de rebondissements, de découvertes, de rencontres, de combats politiques et juridiques et de romance. L’histoire, sous fond de trésor et de piraterie, est moderne et plaisante à découvrir, bien travaillée, surtout sur les dialogues, car il y a peu de narration. Le dessin est assez simple, néanmoins efficace et plaisant, fluide et posé, avec un choix de couleurs assez restreint et sobre.

Le trésor du Cygne noir est une bande dessinée adaptée du roman de Guillermo Corral Van Damme, qui offre un récit d’aventure entre trésor, piraterie, galion naufragé, enquête, bras de fer politique et juridique, avec un brin de romance.