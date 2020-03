Pourquoi l’iPhone 12 est attendu par les gamers ?

Si vous êtes du genre à utiliser votre iPhone pour vous divertir, que ça soit en jouant aux casinos en ligne comme holymoly casinos – British casino reviews , ou aux centaines de jeux proposés par la plateforme Arcade d’Apple, les dernières informations au sujet du futur iPhone 12 ne vous ont certainement pas échappé.

En effet, alors que l’iPhone 11 sous ses trois déclinaisons connaît toujours un important succès commercial, le prochain produit d’Apple suscite déjà moult débats et spéculations dans l’univers du smartphone.

En premier, les gamers attendent l’iPhone 12 au tournant. Et pour cause, de récentes informations au sujet des probables performances du téléphone ont fuité, et il n’en fallait pas plus pour faire tourner la tête aux férus de jeux-vidéos.

Avec la nouvelle puce dont il sera équipé, la très certaine Bionic A14, il est peu probable qu’un autre téléphone puisse le concurrencer en termes de puissance à sa sortie. En effet, le téléphone serait si puissant qu’il pourrait proposer des performances graphiques digne d’une console de jeu nouvelle génération. Mais à quoi d’autres faut-il s’attendre avec le futur téléphone haut de gamme d’Apple ? iPhone 12, les nouveautés auxquelles s’attendre

L’iPhone 12 devrait sans surprise être annoncé lors de la prochaine keynote d’Apple en septembre 2020 et sortira officiellement à la fin du même mois. Et d’ores et déjà, les spéculations sur ses futures performances vont bon train et de nombreuses rumeurs circulent à son sujet.

S’agissant de son prix déjà, tout laisse croire que l’iPhone 12 devrait être plus cher que l’iPhone 11 à sa sortie. En effet, si ce dernier a dépassé la barre symbolique des 1000 euros pour son modèle Pro, il n’avait pour autant enregistré aucune hausse vis-à-vis de l’iPhone X à sa sortie.

En ce qui concerne le 12, la donne devrait changer en raison de la 5G. En effet, le smartphone sera certainement compatible avec les toutes dernières technologies en termes de connectivité réseau, ce qui devrait impacter son prix.

Autant vous dire qu’avec la 5G, pour peu qu’elle soit lancée en France à la fin de l’année, l’expérience du jeu en ligne franchira une nouvelle dimension. Si vous êtes féru de casinos en ligne, et que vous êtes membre de Magical Spin , entre autres, l’iPhone 12 vous proposera une expérience interactive et multimédia délirante, mais pas seulement.

En effet mêmes rumeurs annoncent que la réalité augmentée devrait au cœur de l’expérience que proposera le smartphone, ce qui poussera ses limites dans ses derniers retranchements.

3 nouveaux modèles prévus

Sans surprise, 3 modèles de l’iPhone 12 devraient être présentés lors de la Keynote d’Apple. Une formule à laquelle nous a habitué la firme de Cupertino depuis l’iPhone X et qu’elle devrait nous ressortir en septembre prochain. On devrait ainsi s’attendre à un premier modèle de base à 5,4 pouces, à un second milieu de gamme à 6,1 pouces et au modèle premium de 6,7 pouces.

Des visuels ont par ailleurs récemment fuité sur tweeter montrant à quoi devrait ressembler le design de l’iPhone 12. Des rendus que nous prenons au sérieux lorsqu’on se rappelle que l’année passée, à la même période, des photos sur le nouveau design de l’iPhone 11 avec son module photo carré circulaient déjà sur le net.

Ainsi, on y aperçoit que le futur smartphone d’Apple devrait reprendre un design assez similaire à celui du 11, à ceci près que l’encoche dédiée au face ID devrait enfin disparaître. En effet, il semblerait que les ingénieurs de Cupertino auraient trouvé le moyen de conserver le déverrouillage par face ID en plaçant les capteurs dédiés à cet effet sous l’écran. Il s’agirait en l’occurrence d’une prouesse technique magistrale que seul Apple est en mesure d’accomplir. mais ne nous enflammons pas encore…

Vers un quatrième capteur photo…

En ce qui concerne la performance photo et vidéo, les smartphones d’Apple ont toujours été parmi les meilleurs, bien que la concurrence commence à se montrer de plus en plus agressive sur ce point. L’iPhone 11 par exemple accusait déjà un certain retard vis-à-vis de certains modèles concurrents, même s’il n’en demeure pas moins une valeur sûre à ce sujet.

Souhaitant se distinguer et pousser l’expérience photo/vidéos dans ses limites, Apple devrait équiper l’iPhone 12 d’un quatrième capteur photo. Il s’agira selon toute vraisemblance d’une caméra temps de vol qui permettra une meilleure gestion de distance et promettra une expérience photographique particulièrement aboutie.

Par la même occasion, ce quatrième capteur devrait aider à mieux faire tourner la réalité augmentée et permettra une meilleure gestion de l’effet bokeh pour des flous artistiques plus réussies et une meilleure qualité dans la gestion des contours. Bref, une bête de puissance quoi…