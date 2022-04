Les amis – Un ouvrage signé Cat. Dolto dans la collection Mine de Rien

Le livre « Les amis » rejoint la collection des Mine de Rien disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées. Écrit par le Docteur Catherine Dolto et son acolyte Colline Faure-Poirée, il propose aux enfants de les accompagner dans leur découverte aux autres, ces rencontres anodines au premier abord et qui souvent deviennent de grands amis pour la vie.

L’amitié, c’est sacré !

L’amitié, la vraie, c’est sacré ! Voilà ce qui ressort clairement du livre « Les amis » illustré par Robin. Il règne une joie de vie contagieuse dans ce livre, à tel point que les enfants seront ravis de suivre les aventures de chacun des personnages. Ils vont rapidement s’identifier aux différentes situations, notamment ce moment unique où l’on rencontre son ou sa meilleure amie. Cet ami dont il est difficile de se séparer. Ils verront que si l’amitié peut donner des ailes, elle peut aussi décevoir et faire mal dans certains cas. Et à ce moment-là, cela n’a plus rien à voir avec l’amitié avec un grand A. Heureusement, il est possible de faire de vraies rencontres à tout âge, et ça, c’est chouette.

Mon avis

« Les amis » est un livre pédagogique complet qui m’a agréablement surprise parce qu’il reflète bien la réalité. Il y a ce que l’on peut ressentir lorsqu’on rencontre un vrai ami, la douleur de le perdre, la joie incommensurable de le retrouver. Ou encore cet ami que l’on pensait garder pour la vie et qui nous déçoit pour une raison ou une autre. Cela va permettre aux enfants d’avoir une vision de l’amitié saine et de la rapprocher de ce qu’ils vivent.

« Les amis » réussit à faire passer un message autour de situations familières et amusantes. De plus, le docteur Catherine Dolto se positionne en toute fin du livre autour d’un dialogue avec un enfant qui rencontre des difficultés. La petite touche pédagogique qui va rassurer les enfants, cela ne fait aucun doute.