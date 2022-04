Attention dans la maison – Docteur Catherine DOLTO

« Attention dans la maison » fait partie des ouvrages que nous avons récemment découverts aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées. Disponible dans la collection des Mine de Rien, les enfants vont se rendre compte qu’il existe de nombreux dangers dans leur maison, des choses qu’il ne faut absolument pas faire ou toucher, au risque de se faire mal ou pire encore d’aller à l’hôpital.

« Attention dans la maison » joyeusement illustré par Robin

Les illustrations de Robin rythment la narration du début jusqu’à la fin, et c’est justement ce qui va motiver les enfants à suivre attentivement la lecture. Sans oublier la thématique, la maison, cette maison dont ils aiment connaître chaque détail. Ici, il est donc question de les prévenir des éventuels dangers présents au quotidien.

Le jeune lecteur va se retrouver face à plusieurs situations qui se rapprochent de son quotidien. Des mises en scène qui vont le prévenir des dangers qu’il encourt. Cela commence par la visite du salon et cette cheminée dont il ne faut pas s’approcher. Dans la cuisine, avec le four, la plaque de cuisson qu’il ne faut surtout pas toucher au risque de se brûler gravement. La buanderie où l’on retrouve plusieurs produits ménagers qui accompagnent la machine à laver ou encore le sèche-linge. Les fenêtres ou balcons sur lesquels il ne faut pas se pencher. Et d’autres dangers, à commencer par l’armoire à pharmacie de la salle de bains qui regorge de médicaments, les chutes dans les escaliers ou encore les bris de verre. Quant aux sous-sols et caves, ce sont des lieux à ne fréquenter sous aucun prétexte, car on retrouve des outils dangereux, des bouteilles d’alcool, etc.

Mon avis :

Dans « Attention dans la maison », on se rend vite compte de l’importance du rôle des parents qui par leur geste minimise le risque d’accidents domestiques : mettre en hauteur tous les produits dits dangereux, toxiques également. Penser à bien mettre la queue de la casserole à l’intérieur de la plaque et non à l’extérieur. Éviter de mettre des objets coupants, brulants, type ciseaux, bougies à leur portée. Les enfants quant à eux vont se rendre compte de ce qu’il faut faire pour éviter de se mettre en danger. Grâce au livre, ils seront bien plus attentifs à certains gestes. Ils vont aimer se responsabiliser et alerter leurs parents d’un éventuel danger.