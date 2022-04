L’opération et L’hôpital – Deux ouvrages signés Docteur DOLTO

« L’opération » et « L’hôpital » sont deux ouvrages signés Docteur Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée disponibles dans la collection Mine de Rien aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées. Illustrés par Robin, les enfants seront rassurés de savoir ce qui se passe au cœur d’un hôpital, lorsqu’on se fait opérer notamment.

« Quand on comprend mieux, on grandit mieux ! »

Les ouvrages pédagogiques de la collection Mine de Rien sont simplement parfaits pour aider les enfants à comprendre ce qui se passe au cœur de lieux qu’ils ne connaissent pas et qu’ils appréhendent parfois. Et c’est notamment le cas avec l’hôpital, ce grand espace bien loin de leur quotidien. L’idée étant donc de les familiariser en leur donnant des informations à leur portée, tout en gardant ce côté enfantin et ludique, qui va les rassurer tout au long de la lecture.

Que se passe-t-il à l’hôpital ?

« L’hôpital » invite le lecteur à suivre Leila et ses parents lors d’une visite à l’hôpital suite à des soucis de santé récurrents. Il va la retrouver en train de s’installer dans sa chambre, face à Nino, un jeune garçon qui était déjà sur place. Elle espère qu’ils vont devenir amis. Elle voit des médecins, des infirmiers, elle passe plusieurs examens du type radiographies. Petit à petit, Leila va acclimater avec le lieu et se laissera porter par la routine des rendez-vous médicaux. Il y aura des jours avec, et des jours sans, notamment lorsqu’elle sera en manque de ses parents.

Mon avis : le livre est bien réalisé. Il permet non seulement de se rendre compte de ce qui se passe dans un hôpital, mais aussi de comprendre l’importance de prendre soin de soi, de se soigner. Le personnel médical est mis en avant de manière positive. Les personnages sont tous attachants, le lecteur n’aura aucun mal à s’identifier à eux. Et cela lui permettra de se faire une idée de ce à quoi ressemble un séjour bref ou non à l’hôpital.

En quoi consiste une opération ?

« L’opération », c’est l’histoire d’un petit garçon que l’on suit depuis la veille de son hospitalisation. Il va se faire opérer de l’appendice. Le lecteur va le suivre au bloc lors de l’intervention. Il va observer toute la technicité du geste. On le retrouve ensuite en salle de réveil auprès de ses proches. Plusieurs autres histoires sont racontées en parallèle autour d’opérations toujours. Jusqu’au moment de la convalescence, plus ou moins longue, auprès des siens.

Mon avis : j’ai trouvé que ce titre était bien pensé, rythmé par une narration plus courte, plus parlante. Les dessins illustrent parfaitement chaque situation. Cela va permettre au lecteur de se rendre compte de ce qui se passe lorsqu’on se fait opérer d’une appendicite. J’ai apprécié qu’il y ait quelques notes d’humour qui permettent de dédramatiser la situation.

L’hôpital fait partie de ces lieux parfois trop méconnus qui peuvent effrayer les tout-petits, et c’est logique. Ces livres vont justement leur permettre d’en avoir un aperçu, de façon à ce qu’ils appréhendent un peu moins d’y aller pour telle ou telle opération.