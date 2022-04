Erwann Tome 3 : Rivalité Olympique aux Éditions Jungle

Partagez





Megan et Erwann peuvent à nouveau savourer leur amour. Les confinements et les mesures sanitaires appliquées empêchaient leurs rapprochements ! Mais l’heure n’est plus à la légèreté, et aux souvenirs, car l’équipe Olympique française de skate invite Erwann a un stage de détection !!! Un retour dans la compétition est à prévoir, avec tout ce que le mot compétition implique : jalousie, concurrence, séparation et concessions !!!!

Un troisième tome de cette série jeunesse, toujours plongé dans l’actualité et les faits de société, mais surtout, l’inconstance adolescente et ses aléas !

Disponible depuis le 7 Avril 22 aux Éditions Jungle.

Le décor :

Un parc …

Megan et Erwann profitent du moment présent, allongés dans l’herbe. Les périodes passées ont été particulièrement difficile pour les deux amoureux, ainsi que pour les amis/es. Les questionnements se bousculent lorsque les amis/es les rejoignent pour monter une vidéo de skate. Adi est déjà prêt avec sa caméra, mais les discussions autour de la famille après le confinement, et un possible déménagement de Megan et de ses parents, n’augurent rien de positif pour Erwann.

Sans compter qu’Erwann se retrouve bien seul lorsqu’il rentre chez lui. Sa mère, infirmière en réanimation n’a guère eu le temps d’avoir de l’attention pour lui. Elle est lessivée après cette période cauchemardesque à l’hôpital.

Mais, même si Erwann est mitigé par la proposition de Vince pour retourner dans la compétition Olympique, il se laisse convaincre par son père pour faire le stage de compétition qui se déroulera à Pau. Ce qui n’augure rien de bon lorsque Megan lui apprend qu’elle retourne finalement pour de bon à Montréal.

Une semaine plus tard …

Erwann, son père et Adi, rencontrent enfin tous les juniors conviés au stage de détection. Tandis qu’Erwann est excité de rencontrer d’autres jeunes qui ont la même passion que lui, il ne semble pas que tous les intervenants soient aussi enjoués ! Cam, une jeune fille qui a gagné les championnats de France va lui mener la vie difficile … et même rendre son séjour presque atroce !!

Le point sur la BD :

Un troisième tome toujours axé sur l’actualité et les faits de société, qui permettent aux lecteurs de s’identifier à chacun des personnages ! Erwann, rivalité olympique aux Éditions Jungle, nous plonge dans l’inconstance adolescente : des choix difficiles à faire, un caractère oscillant entre excitation et désarroi … tout ce qui fait le passage pré-adolescent à l’âge mûr ! Les graphismes doux de Yann Cozic, rendent les visages sympathiques. Et, savent bien mettre en évidence les différents tricks de skateboard pour les connaisseurs.

Le scénario de Cédric Mayen, reste mature, baigné de faits d’actualité : après le brexit, la contagion et l’homosexualité, ici, on parle, comme le titre de ce tome l’indique de rivalité olympique, d’injustice, de maitrise de soi, de réseaux sociaux … Les coups durs entre intervenants, la séparation avec les gens qu’il aime … Chacun peut se retrouver dans les soucis quotidiens de ces personnages.

La conclusion :

Erwann, cette série jeunesse aux Éditions Jungle, axé sur le skate continue d’aborder des thèmes sociaux et d’actualité, permettant aux jeunes lecteurs, de s’intéresser et de mieux comprendre la société. A chaque nouveau tome, on découvre des problématiques liées à l’âge du personnage principal, avec qui le lecteur « grandit » , dans cet univers sportif. Un tome 3 riche en émotions, et en réalité qu’on apprécie pour sa ludicité.